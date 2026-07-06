Paolini torna a sognare Wimbledon: Eala ko al 3º set. Ora i quarti: ecco chi sfida

Jasmine Paolini torna ai quarti di Wimbledon! La numero 1 d’Italia supera in 3 set la filippina numero 28 Wta Alex Eala, imponendosi con il finale di 6-4, 4-6, 6-3. Uno score che segue il netto successo su Maria Sakkari (6-1, 6-2) - e prima ancora le vittorie su Viktorija Golubic (7-6, 6-4) e Robin Montgomery (0-6, 6-4, 7-5) - e che consente alla campionessa azzurra - che all’All England conserva il prezioso ricordo della finale del 2024 - di raggiungere Marta Kostyuk all’appuntamento di mercoledì 8 luglio. Agli ottavi, l’ucraina ha eliminato Ashlyn Krueger con un doppio 6-4. Queste le parole di Paolini al termine del match, a cui hanno assistito anche Roger Federer e Kimi Antonelli: "L'anno è stato duro, ci sono stati momenti difficili, però abbiamo continuato a lavorare con il nostro team che mi ha aiutato tanto. Match dopo match mi sento meglio, ora penso di essere finalmente sulla strada giusta, adesso è importante rimanere positivi. Entrare sul Centrale è qualcosa di speciale, non c'è niente di meglio che giocare a tennis in questa fantastica atmosfera, mi sono sentita fortunata a giocare sul Centrale e vincere ancora".
"Lo ringrazio di essere qui, era il mio idolo, mi sono detta 'stai concentrata, non pensare che sta vedendo questa partita'. Questo torneo è così speciale anche per il pubblico. Avevo giocato pochissimi match nelle ultime settimane. Dopo quel set mi sono detta 'ok, non può andar peggio di così'. Sono rimasta lì, gioco dopo gioco, il servizio mi ha un po' aiutato. L'erba è una superficie strana, magari la puoi odiare ma quando la conosci e giochi bene vuoi tornarci. Ora spero di poter fare un altro buon match".
Paolini-Kostyuk: i precedenti
Paolini e Kostyuk si ritrovano per la quarta volta in carriera. Il bilancio dei precedenti riporta due successi per l’azzurra, di cui l’ultimo nel 2023 a Cincinnati: Questi tutti gli incontri disputati tra le due contendenti la semifinale di Wimbledon:
- 2023, Cincinnati, secondo turno: Paolini b. Kostyuk 6-2, 6-1
- 2022, Cluj-Napoca, primo turno: Paolini b. Kostyuk 5-7, 6-3, 6-4
- 2022, Cincinnati, qualificazioni primo turno: Kostyuk b. Paolini 2-6, 2-6
Paolini: tutti i precedenti a Wimbledon
Questi tutti i precedenti di Paolini dal suo esordio nel main draw di Wimbledon:
- 2021, primo turno: ko con Andrea Petkovic (4-6, 3-6)
- 2022, primo turno: ko con Petra Kvitova (6-2, 4-6, 2-6)
- 2023, primo turno: ko con Petra Kvitova (4-6, 7-6, 1-6)
- 2024, finale: ko con Barbora Krejcikova (6-2, 2-6, 6-4)
- 2025, secondo turno: ko con Kamilla Rachimova (6-4, 4-6, 4-6)
- 2026, ottavi: b. Alex Eala (6-4, 4-6, 6-3)