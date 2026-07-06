Paolini torna a sognare Wimbledon: Eala ko al 3º set. Ora i quarti: ecco chi sfida

Jasmine Paolini torna ai quarti di Wimbledon! La numero 1 d’Italia supera in 3 set la filippina numero 28 Wta Alex Eala, imponendosi con il finale di 6-4, 4-6, 6-3. Uno score che segue il netto successo su Maria Sakkari (6-1, 6-2) - e prima ancora le vittorie su Viktorija Golubic (7-6, 6-4) e Robin Montgomery (0-6, 6-4, 7-5) - e che consente alla campionessa azzurra - che all’All England conserva il prezioso ricordo della finale del 2024 - di raggiungere Marta Kostyuk all’appuntamento di mercoledì 8 luglio. Agli ottavi, l’ucraina ha eliminato Ashlyn Krueger con un doppio 6-4. Queste le parole di Paolini al termine del match, a cui hanno assistito anche Roger Federer e Kimi Antonelli: "L'anno è stato duro, ci sono stati momenti difficili, però abbiamo continuato a lavorare con il nostro team che mi ha aiutato tanto. Match dopo match mi sento meglio, ora penso di essere finalmente sulla strada giusta, adesso è importante rimanere positivi. Entrare sul Centrale è qualcosa di speciale, non c'è niente di meglio che giocare a tennis in questa fantastica atmosfera, mi sono sentita fortunata a giocare sul Centrale e vincere ancora".