Cobolli show, De Minaur ko in tre set: l'azzurro è ai quarti di finale di Wilmbledon

Le parole di Cobolli

"Mi sentivo stanco, sono contento di aver vinto in tre set perché è caldo ed è meglio risparmiare le energie. Sono orgoglioso di me stesso e felice per la vittoria. Rispetto Alex come persona e come giocatore, è molto complicato giocarci contro". Così Flavio Cobolli dopo la vittoria sull'australiano Alex De Minaur negli ottavi di finale di Wimbledon. "Ora per recuperare guarderò la partita come al solito con un bel gelato - ha proseguito il tennista romano -. Stasera cucina papà, pasta pomodoro e cipolla. Magari guardiamo qui i Mondiali, c'è Spagna-Portogallo. Dobbiamo trovare una casa perché al momento non ce l'abbiamo ancora, i bagagli sono fatti nell'altra: qualcuno ha una casa da prestare?", ha concluso con una battuta.