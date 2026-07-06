Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Cobolli show, De Minaur ko in tre set: l'azzurro è ai quarti di finale di Wilmbledon

Il tennista azzurro ha avuto la meglio sull'australiano col punteggio di 5-7, 6-7 (3), 6-3
2 min
CobolliWimbledon
Cobolli show, De Minaur ko in tre set: l'azzurro è ai quarti di finale di Wilmbledon© Getty Images

Flavio Cobolli si qualifica per i quarti di finale di Wimbledon, terzo Slam della stagione in corso sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis Club. Il tennista azzurro, numero dieci al mondo, ha battuto in tre set l'australiano Alex De Minaur, numero 6 del ranking Atp, con il punteggio di 5-7, 6-7 (3), 6-3 in due ore e 35' di gioco. Ai quarti - già raggiunti l'anno scorso - l'azzurro affronterà il vincente della sfida tra Grigor Dimitrov e Arthur Fery.

Le parole di Cobolli

"Mi sentivo stanco, sono contento di aver vinto in tre set perché è caldo ed è meglio risparmiare le energie. Sono orgoglioso di me stesso e felice per la vittoria. Rispetto Alex come persona e come giocatore, è molto complicato giocarci contro". Così Flavio Cobolli dopo la vittoria sull'australiano Alex De Minaur negli ottavi di finale di Wimbledon. "Ora per recuperare guarderò la partita come al solito con un bel gelato - ha proseguito il tennista romano -. Stasera cucina papà, pasta pomodoro e cipolla. Magari guardiamo qui i Mondiali, c'è Spagna-Portogallo. Dobbiamo trovare una casa perché al momento non ce l'abbiamo ancora, i bagagli sono fatti nell'altra: qualcuno ha una casa da prestare?", ha concluso con una battuta.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS