Cobolli, quarto di nobiltà alla CR7

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Cronache fantastiche di un tennis impossibile, nella quale l’immaginazione fa da Court One e la fantasia va oltre quella della stessa Regina Elisabetta, che il tennis lo sognava recitato da indomiti cavallerizzi in sella ai loro nervosi destrieri. Uomini motorizzati che si esibiscono in spericolati recuperi piegandosi fin quasi a toccare l’erba senza mai rinunciare a dare gas, e talvolta, trovandosi a tu per tu sul filo della rete, si affidano a brusche derap
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