Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Cobolli, quarto di nobiltà alla CR7

Maxi prestazione tecnica e fisica con l’australiano, battuto per la 1ª volta. Una vittoria che conferma il suo salto di qualità e la scalata verso l’alto
Daniele Azzolini
1 min
TennisWimbledonCobolli
Cobolli, quarto di nobiltà alla CR7© Getty Images

Cronache fantastiche di un tennis impossibile, nella quale l’immaginazione fa da Court One e la fantasia va oltre quella della stessa Regina Elisabetta, che il tennis lo sognava recitato da indomiti cavallerizzi in sella ai loro nervosi destrieri. Uomini motorizzati che si esibiscono in spericolati recuperi piegandosi fin quasi a toccare l’erba senza mai rinunciare a dare gas, e talvolta, trovandosi a tu per tu sul filo della rete, si affidano a brusche derap

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Abbonati ora
Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS