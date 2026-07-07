LONDRA (Regno Unito di Gran Bretagna) - Dopo il successo negli ottavi contro Shintaro Mochizuki con il punteggio di 6-3, 7-6, 6-3, Jannik Sinner travolge anche il tedesco Jan-Lennard Struff , che aveva passato il precedente turno sfruttando il ritiro nel quinto set del polacco Hubert Hurkacz, in tre set con il punteggio di 7-5, 7-6(4), 6-3 e conquista un posto in semifinale a Wimbledon : il numero uno al mondo affronterà venerdì (orario ancora da stabilire) Nole Djokovic che ha avuto la meglio su Auger-Aliassime in cinque set col punteggio di 7-6 (12-10) 3-6 6-3 6-7 (4-7) 7-6 (10-4) in cinque ore e 13 minuti di gioco. Il 24 volte campione Slam l'anno scorso arrivò sempre in semifinale dove si arrese in tre set proprio contro Sinner. Sarà il dodicesimo confronto tra l'altoatesino e Djokovic: il bilancio è di 6-5 in favore di Sinner, che ha vinto cinque degli ultimi sei confronti. L'ultimo però lo ha conquistato Djokovic, con il successo in rimonta in cinque set nella semifinale degli Australian Open di quest'anno.

0:19

Le parole di Djokovic dopo la vittoria

Djokovic, subito dopo la vittoria contro Auger-Aliassime, ha manifestato tutta la sua gioia per il successo dopo 5 set contro il canadese. Ecco le sue parole: "Come ho vinto? Con una racchetta e moltissimo cuore. Con una grande gestione della tensione, alla fine poteva finire ad entrambi questo match. Questi sono i momenti per cui continuo a giocare a tennis. Mi sarebbe piaciuto fosse la finale, perché non avrei dovuto giocare ancora (ride, ndr). Vediamo come reagisce il mio corpo. Avrei voluto che i bambini fossero andati a dormire dopo il quarto per non sentire cosa avessi da dire. Sono contento siano rimasti perché è stato uno dei miei migliori match su questo campo. Hai altre domande? Sono stanchissimo. La 55° semifinale Slam? Guarderò i miei numeri alla fine della carriera, è soltanto un'altra semifinale. Sfiderò il giocatore più forte al mondo tra due giorni"

23:57

Sarà Sinner-Djokovic in semifinale

L'azzurro numero 1 al mondo affronterà nella semifinale di venerdì (ancora da stabilire l'orario preciso del match) Nole Djokovic che ha avuto la meglio su Auger-Aliassime in cinque set.

17:00

Le parole a caldo

Jan Lennard Struff “merita tutto quello che ha ottenuto nella sua carriera, anche fuori al campo una persona eccezionale. Ha cominciato meglio di me, io ero un po' in difficoltà, però sono entrato in partita, ho cominciato a servire un po' meglio e sono rimasto lì mentalmente. Sono molto contento di essere tornato in semifinale”. Così Jannik Sinner dopo aver battuto in tre set Struff ai quarti di finale di Wimbledon. “Nel secondo set mi ha messo in difficoltà - ha aggiunto Sinner -, in una situazione 50-50, c'è una grande differenza tra essere un set pari o due set a zero. Sono contento di aver finito in tre set, però è un avversario davvero difficile da affrontare”.

16:44

Sinner in semifinale

Finisce qui, Sinner travolge Struff in tre set e vola in semifinale.

16:40

Arriva l'ipoteca!

Al secondo tentativo, Sinner trova il primo break del terzo set, che vale il 5-3: ora l'azzurro serve per il match.

16:35

Si entra nel vivo del set

Struff risponde ai primi due colpi di Sinner, poi subisce le due successive 'zampate': azzurro avanti 4-3.

16:30

Altro 'rimpianto'!

Sinner vola sullo 0-30, ma niente break neppure stavolta: con quattro punti di fila Struff torna in parità (3-3).

16:26

Sinner alza il livello

Velocissimo round in battuta per Jannik: Struff resta a guardare fermo a 0.

16:23

Il tedesco non molla

Una palla break non basta a Sinner, Struff difende il servizio dopo degli interminabili vantaggi: 2-2.

16:15

Jannik non sbaglia

Sinner continua a fare l'andatura: va sotto 15-30, poi chiude il game con tre rapidi punti.

16:10

La replica di Struff

Sinner mette pressione al tedesco, ma si ferma a 30: 1-1.

16:06

Sinner subito avanti anche nel 3°

Nessun punto concesso all'avversario e rapido 1-0 per l'azzurro.

15:58

Il numero uno al mondo vola sul 2-0

Rapido 3-5 e 4-5 di Struff, poi Sinner chiude il set nei suoi due ultimi, e impeccabili, turni al servizio.

15:57

La 'zampata' di Jannik

Sinner parte col break del 3-1 poi, dopo l'accorcio di Struff al suo secondo turno in battuta, la 'doppietta' dell'altoatesino vale il 5-2 e una seria ipoteca sul set.

15:53

Sinner 'fa il suo'

Nessun break dopo i primi tre scambi: azzurro avanti 2-1.

15:51

Il set si decide al tie-break

Struff lotta e si ferma a 30: il 6-6 prolunga il set agli 'spareggi'.

15:47

Ancora avanti il tedesco

Sinner si ferma a 30, Struff difende il servizio e si porta sul 6-5: ora l'azzurro in battuta per giocarsi il set al tie-break.

15:42

Che rischio!

Struff sfiora un break che sarebbe coinciso con la vittoria del set: Sinner reagisce e firma il 5-5 ai vantaggi.

15:39

Jannik non sfrutta la palla break: 5-4 Struff

Il tedesco vince il game ai vantaggi e si porta sul 5-4. Ora Sinner serve per allungare il set.

15:35

Azzurro ok al servizio: 4-4

Stavolta Jannik chiude il game alla battuta senza problemi, anche grazie al settimo ace del match.

15:30

Struff non sbaglia al servizio

Il tedesco continua a martellare alla battuta: ottavo ace e game in tasca. Ora è avanti 4-3 nel secondo set.

15:27

Sinner, con qualche difficoltà, fa 3-3

Jannik, non lucidissimo, riesce comunque a tenere il turno di battuta ai vantaggi grazie a due ace.

15:20

Il tedesco tiene il turno di battuta: 3-2

Dopo aver trovato il break, Struff difende il servizio senza grossi problemi e passa nuovamente avanti.

15:15

Contro break di Struff: 2-2

Replica immediata del tedesco che riesce a rubare la battuta a Sinner e tornare in parità nel secondo parziale: 2-2.

15:10

Break di Sinner: avanti 2-1

Bellissima risposta di Jannik alla seconda palla break. L'azzurro prende il servizio all'avversario e passa in vantaggio 2-1 nel secondo set.

15:06

Sinner sicuro alla battuta: 1-1

Replica subito Jannik che, senza problemi e con il quarto ace del match, difende il turno di battuta e fa 1-1.

15:03

Struff annulla una palla break e tiene il servizio

Il tennista tedesco vince il primo gioco del secondo set.

14:56

SINNER VINCE IL PRIMO SET 7-5

Terzo game di fila e Jannik conquista il primo set dell'incontro con il punteggio di 7-5 in 46 minuti di gioco

14:52

Break di Jannik, che ora batte per il set

Guizzo dell'azzurro, che conquista tre palle break e, alla terza possibilità, ruba il servizio all'avversario con una risposta fantastica: 6-5 per Sinner, che ora serve per vincere il primo parziale.

14:48

Sinner non sbaglia: 5-5

L'altoatesino vince il game a 0 e allunga il set.

14:45

Struff si prende il game. Jannik batte per allungare il set

Il tedesco, stavolta lasciando due punti a Sinner, vince il gioco alla battuta: 5-4, ora serve Sinner.

14:42

L'azzurro conquista il game alla battuta: 4-4

Ancora ai vantaggi. Sinner, con qualche difficoltà, tiene il turno di servizio.

14:35

Jannik alla risposta, terza volta di fila a 0

Struff è inarrestabile alla battuta. Terzo turno di servizio difeso senza lasciare un punto a Sinner: tedesco avanti 4-3.

14:32

Sinner ok alla battuta, ma ancora ai vantaggi

Jannik pareggia i conti: 3-3 nel primo set. L'azzurro, però, ha vinto il game alla battuta ancora ai vantaggi.

14:25

Struff impeccabile al servizio: 3-2

Il tedesco continua a servire benissimo e, grazie anche ad un ace, vince il game alla battuta per la seconda volta di fila lasciando Sinner a 0.

14:24

L'azzurro vince il game ai vantaggi: 2-2

Primo gioco equilibrato del match, con l'italiano che tiene il servizio ai vantaggi.

14:18

Struff lascia Jannik a 0

Anche il tedesco tiene il turno di battuta senza concedere punti all'azzurro e si porta sul 2-1.

14:15

Sinner tiene il servizio: 1-1

Jannik perfetto alla battuta: lascia l'avversario a 0 e fa 1-1.

14:12

Primo game per il tedesco

Struff difende il servizio e si prende il primo gioco della partita.

14:09

Si parte: Struff alla battuta

La partita inizia con il tedesco al servizio.

14:02

Giocatori in campo

L'italiano e il tedesco hanno iniziato il riscaldamento.

13:50

Si avvicina l'inizio del match

Mancano pochi minuti per l'avvio della sfida tra Sinner e Struff.

13:38

Chi gioca oggi a Wimbledon

Il programma odierno è caratterizzato da quattro partite dei quarti di finale, tra maschile (Sinner-Struff e Djokovic-Auger-Aliassime) e femminile (Osaka-Muchova e Pegula-Gauff).

13:24

I possibili avversari in semifinale

Il vincitore tra Sinner e Struff affronterà nel prossimo turno uno tra Felix Auger-Aliassime e Novak Djokovic, che si sfideranno nel secondo incontro in programma sul Centre Court.

13:10

Dove vedere la partita in tv e streaming

Le gare di Wimbledon sono trasmesse in diretta tv in esclusiva sui canali di Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go e Now.

12:56

Il montepremi di Wimbledon

PRIMO TURNO: €92.722. SECONDO TURNO: €146.038. TERZO TURNO: €214.421. OTTAVI DI FINALE: €347.309. QUARTI DI FINALE: €556.335. SEMIFINALE: €1.043.128. FINALISTA: €2.086.255. VINCITORE: €4.172.510.

12:42

Le parole di Becker su Sinner

"Jannik deve provare le stesse sensazioni dell'anno scorso, nel primo match era nervoso, era quasi andato a casa, nel secondo è andata meglio e nel terzo meglio ancora, non è stato ancora messo alla prova seriamente. Nella seconda settimana devi arrivare al picco. Se Sinner vince ai quarti di finale sarà il migliore alle finali", ha detto Boris Becker, leggenda del tennis mondiale, ospite a Sky Tg24 Live In Milano, a proposito del momento dell'azzurro, presente ai Championships da campione in carica.

12:30

Il tedesco e la vittoria agli ottavi

Struff ha rimontato uno svantaggio di due set a Hurkacz e poi ha approfittato del ritiro del polacco per un problema alla schiena nel corso dell'ultimo parziale.

12:17

Sinner: "Struff è un giocatore molto aggressivo"

"Struff ai quarti? E' un giocatore molto aggressivo e un grande servitore. Lo rispetto molto. Ci siamo affrontati tre volte, l'ultima è stata sull'erba ed è stata una partita molto lottata", ha detto Sinner dopo la vittoria contro Mochizuki agli ottavi.

12:03

I precedenti

Sarà il quarto scontro diretto tra Sinner e Struff. Il bilancio è di 3-0 in favore dell'altoatesino, che ha incontrato e battuto il tedesco tre volte nel 2024: Masters 1000 Indian Wells, Masters 1000 Monte-Carlo e Atp 500 Halle.

(No. 1 Court di Wimbledon, Londra)