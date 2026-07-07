Sinner-Struff, diretta Wimbledon: i quarti di finale di Jannik in tempo reale

Jannik Sinner è impegnato ai quarti di finale del torneo di Wimbledon , terza prova stagionale del Grande Slam, in scena sui campi in erba dell'All England Tennis Club di Londra. L'azzurro, campione in carica, agli ottavi ha sconfitto in tre set il giapponese Shintaro Mochizuki con il punteggio di 6-3 7-6 6-3 e ora, per un posto in semifinale, affronta il tedesco Jan-Lennard Struff , che ha passato il turno sfruttando il ritiro nel quinto set del suo avversario (il polacco Hubert Hurkacz). Per Struff, 36 anni, si tratta della prima volta tra gli ultimi 8 in una prova dello Slam. Sinner , invece, accede per la quinta volta consecutiva (11esimo nell'Era Open a riuscirci) ai quarti all'All England Club. La partita tra l'italiano e il tedesco è in programma come primo match sul Campo Numero 1, a partire dalle 14 italiane: seguilo in tempo reale sul nostro sito.

14:02

Giocatori in campo

L'italiano e il tedesco hanno iniziato il riscaldamento.

13:50

Si avvicina l'inizio del match

Mancano pochi minuti per l'avvio della sfida tra Sinner e Struff.

13:38

Chi gioca oggi a Wimbledon

Il programma odierno è caratterizzato da quattro partite dei quarti di finale, tra maschile (Sinner-Struff e Djokovic-Auger-Aliassime) e femminile (Osaka-Muchova e Pegula-Gauff).

13:24

I possibili avversari in semifinale

Il vincitore tra Sinner e Struff affronterà nel prossimo turno uno tra Felix Auger-Aliassime e Novak Djokovic, che si sfideranno nel secondo incontro in programma sul Centre Court.

13:10

Dove vedere la partita in tv e streaming

Le gare di Wimbledon sono trasmesse in diretta tv in esclusiva sui canali di Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go e Now.

12:56

Il montepremi di Wimbledon

PRIMO TURNO: €92.722. SECONDO TURNO: €146.038. TERZO TURNO: €214.421. OTTAVI DI FINALE: €347.309. QUARTI DI FINALE: €556.335. SEMIFINALE: €1.043.128. FINALISTA: €2.086.255. VINCITORE: €4.172.510.

12:42

Le parole di Becker su Sinner

"Jannik deve provare le stesse sensazioni dell'anno scorso, nel primo match era nervoso, era quasi andato a casa, nel secondo è andata meglio e nel terzo meglio ancora, non è stato ancora messo alla prova seriamente. Nella seconda settimana devi arrivare al picco. Se Sinner vince ai quarti di finale sarà il migliore alle finali", ha detto Boris Becker, leggenda del tennis mondiale, ospite a Sky Tg24 Live In Milano, a proposito del momento dell'azzurro, presente ai Championships da campione in carica.

12:30

Il tedesco e la vittoria agli ottavi

Struff ha rimontato uno svantaggio di due set a Hurkacz e poi ha approfittato del ritiro del polacco per un problema alla schiena nel corso dell'ultimo parziale.

12:17

Sinner: "Struff è un giocatore molto aggressivo"

"Struff ai quarti? E' un giocatore molto aggressivo e un grande servitore. Lo rispetto molto. Ci siamo affrontati tre volte, l'ultima è stata sull'erba ed è stata una partita molto lottata", ha detto Sinner dopo la vittoria contro Mochizuki agli ottavi.

12:03

I precedenti

Sarà il quarto scontro diretto tra Sinner e Struff. Il bilancio è di 3-0 in favore dell'altoatesino, che ha incontrato e battuto il tedesco tre volte nel 2024: Masters 1000 Indian Wells, Masters 1000 Monte-Carlo e Atp 500 Halle.

(No. 1 Court di Wimbledon, Londra)