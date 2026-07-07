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Paolini-Kostyuk: orario e dove vedere in tv e streaming i quarti di Wimbledon

La numero 1 d'Italia torna in campo all'All England per contendere all'ucraina numero 15 Wta l'accesso al penultimo atto del torneo
3 min
PaolinikostyukWimbledon

Jasmine Paolini torna a sognare Wimbledon. Reduce dal successo in 3 set su Alex Eala (6-4, 4-6, 6-3) - e prima ancora su Maria Sakkari (6-1, 6-2), Viktorija Golubic (7-6, 6-4) e Robin Montgomery (0-6, 6-4, 7-5) - la numero 1 d'Italia torna in campo all'All England per contendere l'accesso alla semifinale a Marta Kostyuk, a sua volta uscita vincitrice dall'ottavo contro Ashlyn Krueger (6-4, 6-4). La campionessa azzurra punta al ritorno al penultimo atto due anni dopo aver raggiunto la finale poi persa contro Barbora Krejcikova. L'ucraina disputa invece il suo primo quarto di finale sull'erba di Wimbledon. La vincitrice affronterà una tra Elise Mertens e Linda Noskova

Paolini-Kostyuk: i precedenti

Paolini e Kostyuk si ritrovano per la quarta volta in carriera. Il bilancio dei precedenti riporta due successi per l’azzurra, di cui l’ultimo nel 2023 a Cincinnati: Questi tutti gli incontri disputati tra le due contendenti la semifinale di Wimbledon:

  • 2023, Cincinnati, secondo turno: Paolini b. Kostyuk 6-2, 6-1
  • 2022, Cluj-Napoca, primo turno: Paolini b. Kostyuk 5-7, 6-3, 6-4
  • 2022, Cincinnati, qualificazioni primo turno: Kostyuk b. Paolini 2-6, 2-6

Paolini-Kostyuk: quando e dove vederla

Paolini e Kostyuk apriranno i cancelli del centrale alle ore 14.30 italiane. A seguire, l'incontro fra Flavio Cobolli e Arthur Fery. Sarà possibile assistere all'evento in pay tv sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport 4K (213) e in streaming sulle piattaforme Now e Sky Go.

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