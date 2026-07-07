Paolini-Kostyuk: orario e dove vedere in tv e streaming i quarti di Wimbledon

Jasmine Paolini torna a sognare Wimbledon. Reduce dal successo in 3 set su Alex Eala (6-4, 4-6, 6-3) - e prima ancora su Maria Sakkari (6-1, 6-2), Viktorija Golubic (7-6, 6-4) e Robin Montgomery (0-6, 6-4, 7-5) - la numero 1 d'Italia torna in campo all'All England per contendere l'accesso alla semifinale a Marta Kostyuk , a sua volta uscita vincitrice dall'ottavo contro Ashlyn Krueger (6-4, 6-4). La campionessa azzurra punta al ritorno al penultimo atto due anni dopo aver raggiunto la finale poi persa contro Barbora Krejcikova . L'ucraina disputa invece il suo primo quarto di finale sull'erba di Wimbledon. La vincitrice affronterà una tra Elise Mertens e Linda Noskova .

Paolini-Kostyuk: i precedenti

Paolini e Kostyuk si ritrovano per la quarta volta in carriera. Il bilancio dei precedenti riporta due successi per l’azzurra, di cui l’ultimo nel 2023 a Cincinnati: Questi tutti gli incontri disputati tra le due contendenti la semifinale di Wimbledon:

2023, Cincinnati, secondo turno: Paolini b. Kostyuk 6-2, 6-1

b. Kostyuk 6-2, 6-1 2022, Cluj-Napoca, primo turno: Paolini b. Kostyuk 5-7, 6-3, 6-4

b. Kostyuk 5-7, 6-3, 6-4 2022, Cincinnati, qualificazioni primo turno: Kostyuk b. Paolini 2-6, 2-6

Paolini-Kostyuk: quando e dove vederla

Paolini e Kostyuk apriranno i cancelli del centrale alle ore 14.30 italiane. A seguire, l'incontro fra Flavio Cobolli e Arthur Fery. Sarà possibile assistere all'evento in pay tv sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport 4K (213) e in streaming sulle piattaforme Now e Sky Go.

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