Cobolli-Fery: orario e dove vedere in tv e streaming i quarti di Wimbledon

Per il secondo anno consecutivo, Flavio Cobolli gioca i quarti di Wimbledon. Già reduce dall'indimenticata finale del Roland Garros, il numero 2 d'Italia contende ora al britannico Arthur Fery l'accesso al penultimo atto dell'All England, dove nel 2025 aveva ceduto il posto in semifinale solamente a Novak Djokovic. A Londra, il top ten azzurro ha superato più d'una prova di forza. Al clamoroso esordio contro Mariano Navone, dove è riuscito a rimontare l'1-6 del primo set, sono seguiti il successo in 4 set su James Duckworth, l'altra complicata rimonta su Karen Khachanov partita dal parziale di 0-6 e infine la vittoria in 3 set su Alex de Minaur. Non meno impervio il cammino del numero 63 Atp, che prima del successo agli ottavi su Grigor Dimitrov, è sempre riuscito a ribaltare i primi parziali di Damir Dzumhur, Otto Virtanen e Zizou Bergs. Il vincitore della sfida tra Cobolli e Fery, affronterà uno fra Taylor Fritz e Alexander Zverev.