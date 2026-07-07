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Cobolli-Fery: orario e dove vedere in tv e streaming i quarti di Wimbledon

Il numero 2 d'Italia contende al britannico numero 63 Atp l'accesso al penultimo atto del torneo
3 min
CobolliFeryWimbledon

Per il secondo anno consecutivo, Flavio Cobolli gioca i quarti di Wimbledon. Già reduce dall'indimenticata finale del Roland Garros, il numero 2 d'Italia contende ora al britannico Arthur Fery l'accesso al penultimo atto dell'All England, dove nel 2025 aveva ceduto il posto in semifinale solamente a Novak Djokovic. A Londra, il top ten azzurro ha superato più d'una prova di forza. Al clamoroso esordio contro Mariano Navone, dove è riuscito a rimontare l'1-6 del primo set, sono seguiti il successo in 4 set su James Duckworth, l'altra complicata rimonta su Karen Khachanov partita dal parziale di 0-6 e infine la vittoria in 3 set su Alex de Minaur. Non meno impervio il cammino del numero 63 Atp, che prima del successo agli ottavi su Grigor Dimitrov, è sempre riuscito a ribaltare i primi parziali di Damir Dzumhur, Otto Virtanen e Zizou Bergs. Il vincitore della sfida tra Cobolli e Fery, affronterà uno fra Taylor Fritz e Alexander Zverev.

Cobolli-Fery: i precedenti

Cobolli e Fery si ritrovano per la seconda volta in carriera. Il solo precedente rimanda al primo turno dell'Australian Open 2026, dove a imporsi è stato il britannico con il finale di 7-6, 6-4, 6-1.

Cobolli-Fery: quando e dove vederla

L'incontro tra Cobolli e Fery è il secondo nell'ordine di gioco del centrale. I due scenderanno in campo al termine della sfida tra Jasmine Paolini e Marta Kostyuk, in programma alle ore 14.30 italiane. Sarà possibile assistere all'evento in pay tv sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport 4K (213) e in streaming sulle piattaforme Now e Sky Go.

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