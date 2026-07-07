Sinner: “Prestazione solida. Soddisfatto anche di come ho gestito i momenti chiave”. Sul caldo a Londra...

"Sono soddisfatto, è stata una partita dura. Rispetto agli avversari affrontati finora, è stato un match completamente diverso, contro un grande servitore sull’erba è sempre difficile". Così Jannik Sinner commenta il successo su Jan-Lennard Struff (7-5, 7-6, 6-3), che ha riaperto le porte della semifinale di Wimbledon (in corsa per il penultimo atto anche l'altro top ten azzurro Flavio Cobolli). Il campione in carica attende ora di conoscere l'esito dell'incontro tra Novak Djokovic (già affrontato lo scorso anno in semifinale) e Felix Auger-Aliassime. Il numero 1 al mondo ha fatto il punto sul proprio cammino all'All England, dove dopo il combattutissimo esordio contro Miomir Kecmanovic (4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3), si è fatto strada superanto Nuno Borges (7-6, 7-6, 6-4), Jenson Brooksby (6-4, 6-3, 6-4) e Shintaro Mochizuki (6-3, 7-6, 6-3). Il tutto, con la spada di Damocle delle alte temperature, che hanno già causato il crollo al Roland Garros. Queste le parole di Sinner, che in conferenza stampa ha risposto sulla preparazione all'appuntamento di venerdì 10 luglio: "Lui ha iniziato molto bene, ha spinto subito dall’inizio; io ho cercato di tenere botta, poi mi sono sciolto un po’ e da quel momento è andata meglio. E’ stata una prestazione molto solida da parte mia, e mi sembra di aver servito molto bene nei momenti importanti. Oggi ho avuto la sensazione di servire in modo abbastanza intelligente, anche quando ero avanti di un break. Nel secondo set ho avuto un piccolo calo di concentrazione, ma ho cercato di rimanere lì mentalmente in ogni game di servizio. Sono soddisfatto anche di come ho gestito i momenti chiave della partita, perché se perdi il secondo set può succedere di tutto, soprattutto contro un grande battitore come lui. In questi casi hai meno controllo e per questo posso essere orgoglioso di come l’ho gestita. Oggi, ancora una volta, ho fatto un piccolo passo avanti e posso essere felice. Mi sono sentito bene. Faceva caldo, ma niente di esagerato. In Australia mi sembra più difficile, anche per il tipo di superficie: sul cemento il calore arriva anche da sotto. Qui invece è un caldo abbastanza secco, e questo fa molta differenza… quando è caldo e umido è tutta un’altra cosa. Era caldo ma mi sono sentito abbastanza a mio agio. Però so per certo che sarà diverso, per motivi tattici".