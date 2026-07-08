Kostyuk-Paolini e Cobolli-Fery, diretta Wimbledon: i due quarti di finale in tempo reale

Sull'erba del Campo Centrale dell'All England Tennis Club di Londra si parlerà italiano. A partire dalle 14.30 va in scena il quarto di finale del singolare femminile di Wimbledon fra Jasmine Paolini e la ucraina Marta Kostyuk . A seguire spazio al quarto di finale maschile fra Flavio Cobolli e il giocatore di casa Arthur Fery . Se il romano dovesse vincere, per la quarta volta nella storia ci sarebbero due italiani in semifinale in un torneo maschile del Grande Slam (Roland Garros 1960, 2025 e 2026 prima di oggi con Pietrangeli-Sirola, Sinner-Musetti e Arnaldi-Cobolli). Cobolli, testa di serie numero 10 del tabellone, ha superato gli ottavi battendo Alex de Minaur con il punteggio di 7-5 7-6(4) 6-3 in 2 ore e 34 minuti, centrando per il secondo anno consecutivo un posto tra i migliori otto dei Championships. Segui il match di Jasmine Paolini e quello di Cobolli in tempo reale sul nostro sito.

14:00

Il percorso di Kostyuk

La tennista ucraina ha eliminato: l'argentina Nadia Podoroska (6-1, 6-2), la russa Anna Blinkova (6-7, 6-3, 6-3) e le statunitensi Emma Navarro (6-2, 4-6, 6-1) e Ashlyn Krueger (6-4, 6-4). Kostyuk ha superato anche due turni nel torneo di doppio in coppia con la rumena Gabriela Ruse, prima di dare forfait agli ottavi di finale.

13:45

Il cammino dell'azzurra

Jasmine Paolini arriva a questo incontro dopo aver battuto nell'ordine: la statunitense Robin Montgomery (0-6, 6-4, 7-5), la svizzera Viktorija Golubic (7-6, 6-4), la greca Maria Sakkari (6-1, 6-2) e la filippina Alexandra Eala (6-4, 4-6, 6-3).

13:30

Sinner sfiderà Djokovic

Già in semifinale dopo il successo contro Struff, l'azzurro numero uno al mondo se la vedrà contro il fuoriclasse serbo, storico ex leader del ranking: I DETTAGLI.

13:15

L'incontro social

A poche ora dai rispettivi incontri, davanti alle telecamete di TennisTV, Flavio Cobolli e Jasmine Paolini sono stati protagonisti di un simpatico siparietto: "Viviamo insieme, quasi...", dice il romano, "No!", replica ridendo la toscana. "Vicino, vicino...", puntualizza infine l'ex talento delle giovanili giallorosse, mentre abbraccia la collega.

12:58

I precedenti tra Jasmine e Kostyuk

L'azzurra vanta un bilancio favorevole: è avanti per due vittorie a una. L'ultimo incrocio risale al primo turno del WTA 1000 di Cincinnati nel 2023, dove la toscana ha vinto in due set.

12:49

Paolini: "Finora è stato un anno duro"

"Tornare a giocare i quarti a Wimbledon è una grande sensazione. Mi sono sentita fortunata di poter giocare sul Centrale e grazie al mio idolo, Roger Federer, di essere qua. Mi sono detta di stare concentrata e di non pensare che lui fosse qui a vedere la mia partita. Per me finora è stato un anno duro. Ci sono stati momenti difficili, ma abbiamo lavorato con il team che mi ha aiutato tanto. Match dopo match mi sento meglio, penso di essere sulla strada giusta. Ora devo pensare positivo, divertirmi e amare il mio tennis", ha detto Jasmine dopo l'accesso ai quarti di finale di Wimbledon.

12:35

Le parole di Cobolli

"Penso di aver giocato una delle migliori partite della mia carriera, soprattutto su questa superficie, dove è sempre difficile esprimersi a un livello così alto. Sono davvero orgoglioso di essere ancora nei quarti qui a Wimbledon, significa tantissimo per me", ha detto Flavio in conferenza stampa dopo il successo agli ottavi.

(All England Lawn Tennis Club, Londra)