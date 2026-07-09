Sinner sfida l’ossimoro che si chiama Djokovic: Novak affronterà Jannik convinto di poterlo battere

WIMBLEDON (INGHILTERRA) - Magrissimo, codice a barre da tre per cento di massa grassa da vegano di origine controllata, Nole aveva gli occhi spiritati di un’acciuga felice e incredula. Felice per la vittoria strappata al Fato, e solo al quarto tentativo, dopo le ripassate subite da Nadal (2012 e 2014) e da Wawrinka nel 2015, che lo aveva trattato alla stregua di un punching ball. Incredulo invece per essersi scoperto, finalmente, ciò che aveva sempre sognato di diventare, un campione fra i campioni. Come Roy Emerson con il quale condivideva i 12 Slam conquistati, ma più di Bjorn Borg e John McEnroe (fermi a 11), di Jimmy Connors e Ivan Lendl (8 per entrambi). Finalmente Nole era al settimo cielo, no, meglio, era nella Djokosfera, un angolo di cielo tutto suo, là dove poteva persino pensare di non essere più raggiungibile. Disegnò anche lui un cuore di terra rossa al centro del campo, omaggio ai citoyens finalmente sodali (la prima e unica volta) e al primo pittore di cuori terricoli, Guga Kuerten, suo amico.

Novak Djokovic, il dominio nel tennis e il Piccolo Slam del 2016

Era il 2016, dieci anni fa, che nella vita di chiunque sembrano “l’altro ieri”, ma nel tennis sfiorano il secolo, e Djokovic era diventato il più forte. Rafa e Roger erano alle prese con le prime avvisaglie della vecchiaia, ebbero ancora sussulti da campioni, ma il loro percorso era giunto ormai agli ultimi chilometri. Quello di Djokovic, invece, era cominciato nel 2008 e poteva ricominciare otto anni dopo. Sarebbe stato lui il più forte, l’unico, e finalmente “il solo”. Un “Djo” (che per fortuna si legge Giò), come annunciava il segnapunti della tivvù, dove entravano solo le prime tre lettere. Lo dicevano anche i risultati di quella stagione. Novak aveva vinto Wimbledon e Us Open nel 2015, poi gli Australian Open a inizio 2016 e Parigi. Quattro Slam di seguito, non un Grand Slam vero e proprio - pratica che richiede il disbrigo nell’arco della stagione - ma un Piccolo Slam di pregevolissima fattura, peraltro non meno complesso del fratello maggiore, se è vero che Nole è stato il primo e finora l’unico a centrarlo.

Djokovic oggi, la carriera dopo il dominio e la rinascita

Il Djokovic di oggi, che vediamo battagliare aspre competizioni con dei ragazzi che potrebbero essere i suoi nipotini, è l’estratto conto finale di quanto è successo in questi ultimi dieci anni. Non più quello del 2016, lontanissimo parente del Nole 2008, rabbonito nell’animo da legnate che non avrebbe mai supposto la vita gli avrebbe posto a carico, adulto con folta prole a carico, Djokovic si è imposto di credere ancora a qualcosa, e più ancora di desiderare che vi sia ancora qualcosa da raggiungere. Lotta per quello, e non si sa bene di che cosa davvero si tratti. Qualche volta tira in ballo i figli, «lo faccio per loro», qualche altra l’aspirazione di essere l’unica vera capra del gruppo, quel Goat “all time” che tutti sono pronti a onorare. Oppure lo fa per se stesso, per quel bisogno di sentirsi ancora parte di un qualcosa, che lo fa sentire vivo. Ha capito bene, però, che il tennis non aspetta nessuno, nemmeno chi ritiene in cuor suo di essere tra i “soci fondatori” del suo sport prediletto. Quel 2016 così carico di onori e di trofei, che lo vide a un soffio dai ventimila punti in classifica, Djokovic riuscì a “bruciarlo” nel giro di pochi mesi. Perse male a Wimbledon, poi salì in cattedra Murray, il suo amico di sempre. Prese a inseguirlo, lo raggiunse e lo scavalcò al numero uno della classifica nel penultimo torneo, Paris Bercy, che ancora oggi (con altro nome) precede le Finals. E Andy vinse anche quelle. Per due anni e mezzo Djokovic non riuscì a cogliere un risultato, ma ritornò competitivo e quando sentì di essere di nuovo il migliore fu azzerato da Medvedev nella finale US Open che valeva il Grand Slam.

Djokovic contro Sinner, la sfida tra il campione e la nuova generazione

Il resto è storia d’oggi. Djokovic è ancora competitivo, forse non più come piacerebbe a lui, ma a 39 anni è difficile chiedere di più. Potrà affrontare Sinner convinto di poterlo battere, di poter fare ancora il colpo. Non è poco. «Questi ragazzi sono arrivati troppo presto», disse qualche tempo fa. Non solo, alcuni di loro, su tutti Sinner, gli somigliano maledettamente. Sono i suoi epigoni, e lui, senza immaginare di creare una pericolosa falla spazio-temporale, è ancora qui per batterli.

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