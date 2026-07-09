Sinner-Djokovic, orario e dove vedere in tv e streaming la semifinale di Wimbledon

LONDRA (Inghilterra) - Il numero 1 contro la leggenda: in palio un posto in finale a Wimbledon 2026 . Dopo il trionfo dello scorso anno, Jannik Sinner strappa per la terza volta il pass per una semifinale all'All England Club. L'azzurro ha proseguito la sua difesa del titolo battendo in tre set lottati il tedesco Jan-Lennard Struff, bravo a dargli del filo da torcere in un match che si è rivelato decisamente più complicato di quanto sperato. Sinner ne è però uscito senza correre grossi rischi, centrando così la decima semifinale in carriera a livello Slam. Per il fenomeno altoatesino ora c'è il Joker, Novak Djokovic contro il quale metterà in scena il 12° atto della loro faida generazionale, la quarta volta ai Championship. Il campione serbo ha stabilito il nuovo record di incontri vinti sull'erba londinese superando Roger Federer, e arriva al super incontro contro Jannik dopo aver battagliato fino al quinto set con Felix Auger-Aliassime per ben cinque ore . L'ultimo precedente però sorride proprio a Djokovic.

Sinner-Djokovic: diretta tv e streaming

La sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic è in programma venerdì 10 luglio sul Centrale al termine dell'altra semifinale tra Fery e Zverev che inizierà alle ore 14.30. Il match sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport 4K (213). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

I precedenti tra Sinner e Djokovic

Rolex Monte-Carlo Masters 2021, secondo turno (Djokovic b. Sinner 6-4 6-2)

Wimbledon 2022, quarti di finale (Djokovic b. Sinner 5-7 2-6 6-3 6-2 6-2)

Wimbledon 2023, semifinale (Djokovic b. Sinner 6-3 6-4 7-6(4)

Nitto ATP Finals 2023, round robin ( Sinner b. Djokovic 7-5 6-7(5) 7-6(2)

Nitto ATP Finals 2023, finale (Djokovic b. Sinner 6-3 6-3)

Davis Cup 2023, semifinale (Sinner b. Djokovic 6-2 2-6 7-5)

Australian Open 2024, semifinale (Sinner b. Djokovic 6-1 6-2 6-7(6) 6-3)

Rolex Shanghai Masters 2024, finale (Sinner b. Djokovic 7-6(4) 6-3

Roland Garros 2025, semifinale (Sinner b. Djokovic 6-4 7-5 7-6(3)

Wimbledon 2025, semifinale (Sinner b. Djokovic 6-3 6-3 6-4)

Australian Open 2026, semifinale (Djokovic b. Sinner 3-6 6-3 4-6 6-4 6-4)