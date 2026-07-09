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Wimbledon, derby ceco nella finale femminile: sarà Muchova contro Noskova

Le due tenniste hanno superato le semifinali eliminando rispettivamente Coco Gauff e Marta Kostyuk
1 min
Wimbledon, derby ceco nella finale femminile: sarà Muchova contro Noskova© APS

E' Karolina Muchova la prima finalista del singolare femminile di Wimbledon 2026, terza prova stagionale del Grande Slam, in scena sui campi in erba dell'All England Tennis Club di Londra. La ceca, numero 9 del mondo e decima forza del seeding, ha battuto la statunitense Coco Gauff, numero 7 del ranking Wta e settima favorita del tabellone, in tre set, con il punteggio di 6-2 1-6 7-6 (10). Muchova ha trionfato al tiebreak del parziale decisivo, annullando anche un match ball all'avversaria, dopo un terzo set in bilico fino all'ultimo punto.

Noskova in finale, Kostuyk ko

Nell'altra semifinale, Linda Noskova ha avuto la meglio su Marta Kostuyk liquidandola nel giro di due set, col punteggio di 6-4 6-4, dopo 1 ora e 20 minuti di gioco. Il primo set ha avuto il punto di svolta durante il decimo game che ha visto la tennista ceca rubare il servizio all'avversario. Nel secondo set, la Noskova ha chiuso l'incontro con un doppio break desicivo arrivato nel quarto e nel decimo game, dopo che la tennista ucraina era riuscita a portarsi sul 3-3, pareggiando momentaneamente i conti.

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