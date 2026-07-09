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Alcaraz salta anche il Masters 1000 di Montreal, scattato l'allarme Us Open: il piano

Il fuoriclasse murciano numero 2 del ranking mondiale sembrava vicino al rientro, ma si è cancellato dall'entry list del torneo nordamericano: i dettagli
1 min

Carlos Alcaraz sembrava vicino al rientro nel circuito, invece il fuoriclasse murciano si è cancellato dall'entry list del Canadian Open, il Masters 1000 al via sui campi in duro di Montreal a inizio agosto. Lo spagnolo attuale numero due del ranking mondiale manca dai campi da metà aprile, ovvero dal suo ritiro al secondo turno del 500 di Barcellona, contro Tomas Machac, a causa di un infortunio al polso destro.

I dubbi in vista degli Us Open

La rinuncia al torneo canadese complicherebbe notevolmente i piani in ottica ranking: l'assenza prolungata ha permesso ad Alexander Zverev di accorciare notevolmente in classifica. Senza partite ufficiali nelle gambe da quasi quattro mesi, poi, la rincorsa dello spagnolo verso l'ultimo Slam della stagione diventerebbe una vera e propria corsa contro il tempo. Lo staff del murciano starebbe valutando con prudenza il rientro direttamente per il successivo Masters 1000 di Cincinnati, nel tentativo di testare le condizioni del polso prima del debutto sui campi di Flushing Meadows.

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