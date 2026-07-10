Sinner-Djokovic, diretta Wimbledon: la semifinale di Jannik e Nole in tempo reale

Si sono lasciati in semifinale a Melbourne, si ritrovano in semifinale a Wimbledon. Jannik Sinner e Novak Djokovic scendono in campo sul centrale dell’All England per contendersi l’ultimo atto in programma domenica 12. E come già all’Australian Open, anche questa volta il numero 1 al mondo ha un titolo da difendere. Sull’altro lato del tabellone, a contendersi la finale sono invece Alexander Zverev e la rivelazione di casa Arthur Fery. Benvenuti alla diretta dell’eterno confronto. Allievo contro maestro, numero 1 contro ex numero 1, record contro record, 24 anni contro 39: tutto questo è Sinner vs Djokovic!