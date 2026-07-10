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Sinner-Djokovic, diretta Wimbledon: la semifinale di Jannik e Nole in tempo reale

Il numero 1 al mondo contende al 24 volte campione Slam l’ultimo atto del torneo.  Sull’altro lato del tabellone, Zverev sfida Fery
2 min
sinnerdjokovicliveblog
Non iniziato7/10/2026, ore 2:30:
Jannik Sinner Ranking: 1
0
0
Novak Djokovic Ranking: 8
Aggiorna

Si sono lasciati in semifinale a Melbourne, si ritrovano in semifinale a Wimbledon. Jannik Sinner e Novak Djokovic scendono in campo sul centrale dell’All England per contendersi l’ultimo atto in programma domenica 12. E come già all’Australian Open, anche questa volta il numero 1 al mondo ha un titolo da difendere. Sull’altro lato del tabellone, a contendersi la finale sono invece Alexander Zverev e la rivelazione di casa Arthur Fery. Benvenuti alla diretta dell’eterno confronto. Allievo contro maestro, numero 1 contro ex numero 1, record contro record, 24 anni contro 39: tutto questo è Sinner vs Djokovic!

15:00

Sinner-Djokovic: i precedenti

Sinner e Djokovic si ritrovano per la 12ª volta in carriera, con un bilancio dei precedenti che riporta 6 successi per il campione azzurro. Questi tutti gli incontri disputati: 

  • 2026, Australian Open, semifinale: Djokovic b. Sinner 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4
  • 2025, Wimbledon, semifinale: Sinner b. Djokovic 6-3, 6-3, 6-4
  • 2025, Roland Garros, semifinale: Sinner b. Djokovic 6-4, 7-5, 7-6(3)
  • 2024, Shanghai, finale: Sinner b. Djokovic 7-6(4), 6-3
  • 2024, Australian Open, semifinale: Sinner b. Djokovic 6-1, 6-2, 6-7(6), 6-3
  • 2023, Coppa Davis, semifinale: Sinner b. Djokovic 6-2, 2-6, 7-5
  • 2023, Atp Finals, finale: Djokovic b. Sinner 6-3, 6-3
  • 2023, Atp Finals, round robin: Sinner b. Djokovic 7-5, 6-7(5), 7-6(2)
  • 2023, Wimbledon, semifinale: Djokovic b. Sinner 6-3, 6-4, 7-6(4)
  • 2022, Wimbledon, quarti di finale: Djokovic b. Sinner 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2
  • 2021, Monte Carlo, terzo turno: Djokovic b. Sinner 6-4, 6-2
All England Lawn Tennis and Croquet Club, Londra.  

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