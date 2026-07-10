Super Sinner è in finale a Wimbledon contro Zverev, Djokovic battuto in 3 set: le dichiarazioni

Jannik Sinner rifila un triplo 6-4 a Novak Djokovic, riscattando la sconfitta degli Australian Open, ed è in finale a Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Prova pressoché perfetta dell'italiano, che non ha mai perso il servizio, ha concesso una sola palla break e ha dominato dall'inizio alla fine. Domenica 12 luglio Sinner incontrerà nella finalissima Alexander Zverev, testa di serie numero 2 del tabellone, che nell'altra semifinale ha battuto in tre set la sorpresa del torneo, la wild card britannica Arthur Fery, con il punteggio di 7-6 (0) 6-2 6-4, in due ore e 13 minuti di gioco.
La gioia di Sinner
Queste le parole di Jannik Sinner nell'intervista postpartita: "Grazie a tutti gli spettatori, l'atmosfera è stata fantastica. Sono molto contento di tornare in finale. Giocare contro Novak non è mai facile, è un'ispirazione per tutti: abbiamo avuto tante partite combattute, ho provato ad aggiustare qualcosa dopo la sconfitta contro di lui in Australia, ho cercato di essere aggressivo, di servire e rispondere bene e sono molto contento della mia prestazione. Il primo turno qui a Wimbledon è stato complicato, ogni partita è diversa e ti devi adattare alla superficie, ma sono molto contento del mio livello, con il mio team lavoriamo sempre al massimo, ora testa alla finale".
Le parole di Djokovic
"Tatticamente avrei potuto fare qualcosa di diverso? No, non credo proprio. È stata una bella batosta e non c'era molto che potessi fare. Ero semplicemente mezzo passo indietro praticamente su ogni colpo. Lui in campo era semplicemente di un livello superiore al mio. Io non ero abbastanza incisivo, non ero abbastanza reattivo, nè abbastanza equilibrato per affrontarlo. Tutto qui. Davvero non c'era molto che potessi fare in campo". Così Novak Djokovic ha commentato la sconfitta di oggi contro Jannik Sinner. "Stavo bene, mi sentivo in forma. Forse non al massimo della freschezza, ovviamente, come all'inizio del torneo, ma fisicamente stavo bene. Lui è stato di gran lunga il miglior giocatore in campo ed è stato 'dominante'. Non resta che fargli i complimenti e dirgli: 'Congratulazioni, ben fatto'", ha aggiunto il tennista serbo.
La cronaca della partita
19:42
GAME, SET, MATCH: SINNER IN FINALE!
L'azzurro domina Djokovic con un triplo 6-4 ed è in finale a Wimbledon per il secondo anno consecutivo: sfiderà Zverev.
19:39
Djokovic non molla: 5-4
Il serbo tiene il proprio di battuta ai vantaggi. Sinner servirà per il match dopo il cambio di campo.
19:34
Jannik in scioltezza
L'azzurro tiene il servizio a zero e sale 5-3.
19:31
Il serbo annulla un'altra palla break
Seconde di servizio a quasi 200 chilometri orari, pallonetti al volo, serve & volley sulla seconda: Djokovic le prova tutte per resistere a Sinner e rimane in partita, annullando la palla del possibile 2-5.
19:26
Sinner chirurgico: 4-2
L'italiano tiene il servizio a 30 senza troppi patemi.
19:20
Reazione di Novak: 3-2
Game comodo al servizio per il 24 volte vincitore slam.
19:18
Si salva anche Sinner: 3-1
Il serbo si procura la prima palla break dell'incontro, ma Jannik la annulla con un ace e mantiene il break di vantaggio.
19:10
Djokovic si salva
Il serbo annulla una palla break e vince il suo primo game del terzo set. Sinner avanti 2-1.
19:04
Jannik allunga
Il numero 1 del mondo tiene la battuta a 15: 2-0 per lui.
19:01
Subito break! 1-0 Sinner
Il terzo set inizia con un game molto lungo: al quarto tentativo l'italiano ottiene il break e si porta subito avanti. Nole è costretto a rincorrere.
18:53
Comincia il terzo set: Djokovic al servizio
Inizia il terzo parziale sul Campo Centrale di Wimbledon. Jannik Sinner è avanti di due set (6-4, 6-4).
18:50
JANNIK VINCE ANCHE IL SECONDO SET 6-4
Sinner non sbaglia al servizio e conquista anche il secondo parziale: 6-4 in 49 minuti di gioco.
18:47
Djokovic accorcia, ma ora l'azzurro serve per il set
Il serbo tiene il servizio: 5-4 per Jannik, che batte per vincere il secondo parziale.
18:45
Sinner conferma il break di vantaggio tenendo il servizio
L'altoatesino consolida il break tenendo il turno di battuta a 0: avanti 5-3.
18:41
Break di Jannik, che passa avanti: 4-3 per l'azzurro
Guizzo di Sinner, che ruba il servizio a Djokovic chiudendo il game con una bellissima giocata.
18:36
Sinner, altro game vinto in rimonta: 3-3
Jannik porta a casa il gioco rimontando da 0-30.
18:31
Il serbo annulla due palle break e vince il gioco ai vantaggi
Djokovic rischia grosso ma riesce a savlare due palle break e poi tenere il servizio ai vantaggi: 3-2 per Nole al secondo set.
18:22
L'altoatesino vince il game in rimonta: 2-2
Jannik va in svantaggio 15-30 ma poi fa 3 punti di fila e conquista il gioco.
18:18
Il serbo va sul 2-1 nel secondo set
Djokovic riesce a difendere il servizio, Sinner rimane 30: 2-1 per Djokovic.
18:13
Jannik non sbaglia al servizio: 1-1
L'azzurro tiene la battuta lasciando Djokovic a 30 e fa 1-1.
18:09
Djokovic torna a tenere il turno di battuta
Primo game del secondo set al tennista serbo.
18:02
SINNER VINCE IL PRIMO SET 6-4
L'altoatesino chiude il primo parziale con il risultato di 6-4 in 40 minuti di gioco.
17:57
Break dell'azzurro, che ora serve per il set
Sinner ruba il servizio a Djokovic chiudendo il game, alla seconda palla break, con un bellissimo punto. Ora è avanti 5-4 e batte per vincere il set.
17:52
Jannik show, il serbo resta a 0: 4-4
L'altoatesino conquista il gioco alla battuta senza lasciare punti a Djokovic.
17:48
Altro ace, Djokovic difende la battuta e va sul 4-3
Nole si fa sentire al servizio e vince il game senza difficioltà: 4-3 nel primo set.
17:45
Sinner perfetto al servizio: Nole resta a zero
Jannik serve ancora in modo impeccabile e conquista il game senza concedere punti all'avversario.
17:41
Il serbo annulla una palla break e vince il game ai vantaggi
Occasione per Sinner che, alla risposta, rimonta da 30-0 a 30-40 ma spreca la palla break e poi perde il game.
17:35
Sinner sicuro: lascia Djokovic a 15 e fa 2-2
Nessun problema al servizio per l'italiano, che gioca con qualità il game e pareggia i conti.
17:31
Nole blinda il turno in battuta
Il serbo conquista il game al servizio lasciando l'italiano a 15 e portandosi sul 2-1.
17:29
Jannik difende il servizio: 1-1
Sinner senza problemi alla battuta. Primo ace della sfida e vince il game.
17:24
Primo gioco a Djokovic
Il serbo tiene il turno di battuta lasciando Sinner a 15: 1-0.
17:17
Jannik e Novak in campo
I due tennisti sono entrati sul campo Centrale per il riscaldamento. Serbo alla battuta nel primo game.
17:11
Zverev: "Finale? Devo pensare di poter vincere"
"E' fantastico e sono incredibilmente felice per aver raggiunto la finale in un torneo storicamente difficile per me. La finale di domenica? Devo avere fiducia in me stesso e pensare di poter vincere" ha detto il tedesco, nell'intervista in campo, dopo il successo su Fery in semifinale a Wimbledon 2026.
17:03
Finita la prima semifinale. A breve Sinner-Djokovic
Terminato l'incontro tra Zverev e Fery. Pochi minuti e inizia la sfida tra l'azzurro e il serbo.
16:54
Zverev è il primo finalista
Dopo aver vinto il primo set al tie-break 7-6(0) e il secondo 6-2, il tedesco batte Fery 6-4 anche nel terzo e attende ora l'imminente sfida tra Sinner e Djokovic.
16:40
'Nole' promette battaglia
"Con Sinner sarà diverso dall'Australia": LE PAROLE di Novak Djokovic.
16:25
Jannik sempre più solo
Ecco la graduatoria aggiornata in tempo reale:
16:12
Fery si arrende anche nel 2°
Zverev alza il livello e chiude il set con un netto 6-2: ora è avanti 2-0.
16:00
Sinner sfida l'ossimoro Djokovic
Il numero uno al mondo ritrova il fuoriclasse serbo, ovvero la sua antitesi: L'APPROFONDIMENTO.
15:50
Alcaraz salta anche Montreal
Lo spagnolo sembrava vicino al rientro, ora è allarme per gli US Open: IL PIANO.
15:35
Zverev vince il 1° set
Intanto, nell'altra semifinale, il tennista tedesco, 'marcato' da Fery fino al 6-6, si impone al tie-break con un inequivocabile 7-0.
15:30
Derby ceco nella finale femminile
Muchova si è imposta contro Guff, Noskova ha battuto Kostyuk: TUTTI I DETTAGLI.
15:15
Dove vedere il match
Tutti i dettagli sulla super sfida valida per le semifinali di Wimbledon: LEGGI QUI.
15:00
Sinner-Djokovic: i precedenti
Sinner e Djokovic si ritrovano per la 12ª volta in carriera, con un bilancio dei precedenti che riporta 6 successi per il campione azzurro. Questi tutti gli incontri disputati:
- 2026, Australian Open, semifinale: Djokovic b. Sinner 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4
- 2025, Wimbledon, semifinale: Sinner b. Djokovic 6-3, 6-3, 6-4
- 2025, Roland Garros, semifinale: Sinner b. Djokovic 6-4, 7-5, 7-6(3)
- 2024, Shanghai, finale: Sinner b. Djokovic 7-6(4), 6-3
- 2024, Australian Open, semifinale: Sinner b. Djokovic 6-1, 6-2, 6-7(6), 6-3
- 2023, Coppa Davis, semifinale: Sinner b. Djokovic 6-2, 2-6, 7-5
- 2023, Atp Finals, finale: Djokovic b. Sinner 6-3, 6-3
- 2023, Atp Finals, round robin: Sinner b. Djokovic 7-5, 6-7(5), 7-6(2)
- 2023, Wimbledon, semifinale: Djokovic b. Sinner 6-3, 6-4, 7-6(4)
- 2022, Wimbledon, quarti di finale: Djokovic b. Sinner 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2
- 2021, Monte Carlo, terzo turno: Djokovic b. Sinner 6-4, 6-2
All England Lawn Tennis and Croquet Club, Londra.