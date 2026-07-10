Super Sinner è in finale a Wimbledon contro Zverev, Djokovic battuto in 3 set: le dichiarazioni

Jannik Sinner rifila un triplo 6-4 a Novak Djokovic , riscattando la sconfitta degli Australian Open , ed è in finale a Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Prova pressoché perfetta dell'italiano, che non ha mai perso il servizio, ha concesso una sola palla break e ha dominato dall'inizio alla fine. Domenica 12 luglio Sinner incontrerà nella finalissima Alexander Zverev , testa di serie numero 2 del tabellone, che nell'altra semifinale ha battuto in tre set la sorpresa del torneo, la wild card britannica Arthur Fery , con il punteggio di 7-6 (0) 6-2 6-4, in due ore e 13 minuti di gioco.

La gioia di Sinner

Queste le parole di Jannik Sinner nell'intervista postpartita: "Grazie a tutti gli spettatori, l'atmosfera è stata fantastica. Sono molto contento di tornare in finale. Giocare contro Novak non è mai facile, è un'ispirazione per tutti: abbiamo avuto tante partite combattute, ho provato ad aggiustare qualcosa dopo la sconfitta contro di lui in Australia, ho cercato di essere aggressivo, di servire e rispondere bene e sono molto contento della mia prestazione. Il primo turno qui a Wimbledon è stato complicato, ogni partita è diversa e ti devi adattare alla superficie, ma sono molto contento del mio livello, con il mio team lavoriamo sempre al massimo, ora testa alla finale".

Le parole di Djokovic

"Tatticamente avrei potuto fare qualcosa di diverso? No, non credo proprio. È stata una bella batosta e non c'era molto che potessi fare. Ero semplicemente mezzo passo indietro praticamente su ogni colpo. Lui in campo era semplicemente di un livello superiore al mio. Io non ero abbastanza incisivo, non ero abbastanza reattivo, nè abbastanza equilibrato per affrontarlo. Tutto qui. Davvero non c'era molto che potessi fare in campo". Così Novak Djokovic ha commentato la sconfitta di oggi contro Jannik Sinner. "Stavo bene, mi sentivo in forma. Forse non al massimo della freschezza, ovviamente, come all'inizio del torneo, ma fisicamente stavo bene. Lui è stato di gran lunga il miglior giocatore in campo ed è stato 'dominante'. Non resta che fargli i complimenti e dirgli: 'Congratulazioni, ben fatto'", ha aggiunto il tennista serbo.