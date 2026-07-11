Sinner favoloso a Wimbledon, Djokovic ko in tre set: ora Zverev per centrare un back to back storico

WIMBLEDON - Era l’immagine di cui più si avvertiva la mancanza, nel collage di una stagione fin qui da 43 vittorie e tre sconfitte appena. Jannik Sinner ha vinto ovunque, ma non aveva ancora posto rimedio a quella sconfitta di gennaio a Melbourne, inferta da un Djokovic più che meritevole , ma giunta talmente fuori pronostico da non avere quasi senso. I due non si erano più incontrati, ma con il Djoker di queste ultime stagioni, può succedere di perderlo di vista, pronto a farsi di nebbia nei tornei di cui non ne può più, e rispuntare negli Slam, come un arbusto dalla fioritura programmata. E l’All England Club, invitato d’onore a tutti i convegni di agronomia, è il posto migliore per ritrovarlo ancora protagonista, forte di sette vittorie ormai in archivio, e una voglia matta di sentirsi ancora forte come una volta. Di nuovo dalla parte di Sinner, di nuovo in semifinale. E ancora con il pronostico a favore del ragazzo italiano, che nel frattempo si è ripreso il numero uno, e guida il gruppo con tremila punti di vantaggio. Sinner non poteva sbagliare, non questa volta. Né piegarsi ai troppi scrupoli (giustificati, certo) che ha sollecitato la vicenda parigina, con quel blocco improvviso del suo motore da Formula 1, che può ripetersi, ma nessuno può sapere quando e dove, nemmeno lui. L’avevo visto con il freno a mano tirato, nella prima parte del torneo sull’erba, poi più sereno e disteso quando gli impegni si sono fatti più gravosi. Ma con il vecchio Djoker, serviva un Sinner nella piena efficienza dei suoi mezzi e del suo tennis. Serviva un Sinner a pieno titolo, non una versione preoccupata e a disagio con se stesso. Serviva, semplicemente, il Sinner che ho rivisto ieri. Ed era questa l’immagine che mi mancava… Non sono un collezionista seriale di foto e filmati del Numero Uno, magari ho di meglio da fare, ma il fatto è che quando vedi Sinner ai suoi massimi livelli, nella perfezione del suo sforzo fisico e atletico, nelle geometrie ammirevoli che offre il suo tennis ad altissima velocità, negli incredibili trasferimenti che avvengono tra i suoi pensieri e i colpi a cui dà forma, puoi aspettarti solo che trovi il modo di migliorarsi ancora – ammesso che sia possibile – non che sbiadesca di fronte a giocatori troppo normali per lui. Questo non è accaduto, per fortuna, ma nel corso dei Championships il Sinner dei primi match qualche dubbio lo aveva sollevato.

Sinner spazza via ogni dubbio

La vittoria di ieri ha lustrato l’immagine del nostro, l’ha ripulita di qualsiasi perplessità. Ho rivisto Sinner che non può perdere da Djokovic, perché sa fare tutto quello che fa lui, ma a velocità doppia. In avvio, nei primi 8 game, Djokovic ha colpito anch’esso con impegno estremo. Sembrava dare il tutto per tutto già dal primo set, forse convinto che se fosse riuscito a sfilarlo a Sinner, i dubbi del Numero Uno si sarebbero amplificati. Ma gli sprazzi del Sinner di una volta, già erano chiari, e il servizio apriva varchi profondi nelle certezze del Djoker. Nel nono game, la parità si è dissolta. Sinner ha giocato un tennis dal ritmo incredibile e il serbo si è fatto piccolo. Nemmeno un brutto smash di Sinner, spedito ad avvolgersi nella rete, ha cambiato la corsa spedita dell’italiano. Il break è arrivato con un gran passante di rovescio lungo linea, una finezza tra tanti punti ottenuti di forza, che alla fine hanno aperto i dispositivi difensivi del serbo. Match da quindicimila sugli spalti del Centre Court e da tre, quattro mila perso ne assiepate sulla collinetta davanti al maxi-schermo. Nella seconda frazione Djokovic sembra già aver capito come andrà a finire, frigna un po., ce l’ha con il pubblico, ma Sinner nemmeno lo guarda, e fa bene. Il break arriva stavolta al settimo gioco, ma Djokovic aveva già dovuto disinnescare un pericoloso 15-40 con il suo precedente turno di servizio.

Nole scuote la testa

La smorzata con il dritto di Sinner coglie il serbo a metà strada. Il break libera definitivamente Sinner. Il game successivo, giocato al servizio dal Numero Uno, mette in mostra di cos’è capace. È il game perfetto, quattro ace l’uno sull’altro. Nole scuote la testa. Non sa che fare e non ha più voglia nemmeno di prendersela con il suo Team. Il match è finito, o quasi. Nel terzo Sinner opera un instant-break. Primo game, ed è già avanti. Poi si dispone in modalità “pilota automatico” e non corre quasi più rischi, anche se una palla break, la prima del match, la concede a Djokovic, ma gliela porta via con un altro ace. Finisce qui. La pagella finale vede Sinner avanti negli ace (16 a 8 e 0-3 nei doppi falli), nei punti procurati con la prima di servizio, fissato su un vorticoso 88% (76% Djokovic), nel rapporto tra vincenti ed errori forzati (40-15 per Sinner, 26-23 per il serbo) e ovviamente nelle palle break, che sono state 13 per Sinner, di cui 3 a segno, appena una per il Djoker, soffocata sul nascere. Resta Zverev, e non è cosa da poco. Un Sascha lindo e preciso come quasi mai si era visto. Ma Sinner è un altro tipo di avversario, rispetto a quelli che il tedesco ha tritato. Ci sono le condizioni però per una bella finale. E per Jannik di entrare fra i dieci che in era open si sono confermati campioni sull’erba.