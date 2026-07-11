Sinner-Zverev, orario e dove vedere in tv e streaming la finale di Wimbledon 2026

WIMBLEDON (INGHILTERRA) - Da una parte Jannik Sinner , numero uno del ranking ATP e campione in carica; dall'altra Alexander Zverev , reduce da una stagione straordinaria e alla prima finale in carriera sull'erba londinese. L'ultimo atto di Wimbledon 2026 , in programma domenica 12 luglio alle ore 17 italiane al Centre Court dell'All England Club , è la sfida tra i primi due favoriti del seeding, un match imperdibile, il meglio che, in virtù del forfait di Carlos Alcaraz, alle prese con l'infortunio al polso, il tennis attuale possa offrire. E allora, dunque, non resta che godersi ciò che sarà. L'altoatesino ha conquistato la finale superando Djokovic in tre set con un triplo 6-4 mentre il tedesco, che al Roland Garros ha messo in bacheca il suo primo titolo Slam in carriera, ha avuto la meglio sulla vera sorpresa del tabellone maschile, il britannico Fery.

I precedenti tra Sinner e Zverev

La finale di Wimbledon 2026 sarà il 15° incrocio tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. Il bilancio dei precedenti è nettamente a favore dell'italiano, avanti 10 a 4. Dopo il successo nel 2020 al Roland Garros, l'azzurro ha perso quattro volte prima di infilare una incredibile serie di nove affermazioni consecutive tra cui spiccano le finali 2025 all'Australian Open e a Vienna e quella tra aprile e maggio a Madrid e le semifinali a Cincinnati (2024), Parigi (2025) e le tre di questa stagione a Indian Wells, Miami e Montecarlo.

Sinner-Zverev: diretta tv e streaming

La finale di Wimbledon 2026 tra Jannik Sinner e Alexander Zverev è in programma domenica 12 luglio alle ore 17 italiane e sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) e in chiaro su TV8. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

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