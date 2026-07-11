Djokovic non cerca alibi dopo il ko con Sinner: "Più forte, 2 livelli sopra me. È stata una ripassata"

TORINO - Nole non cambia espressione dalla prima all’ultima pallina: con quel ghigno appena accennato che vuol dire tanto. Tutto. Entra al fianco di Sinner con la smorfia che sta a metà tra chi sa come andrà a finire e chi prova a bluffare. Porta sull’erba una serenità che solo una scala reale in mano può dare. In realtà contro questo Sinner sa di avere nella borsa a tracolla belle carte, ma insieme al massimo fanno poker. Non basta. E visto che stavolta dall’altra parte non c’è il fratello o il cugino di Jannik, ma quello vero, capace di martellare da fondo campo, di ricamare a rete e servire ace a ripetizione, non è il caso di cambiare espressione. Resta la stessa dalla prima all’ultima pallina, quella che regala a Jannik la possibilità di difendere domani pomeriggio il titolo e di giocare a 24 anni la sua settima finale Slam. Quella che rimanda a un’altra occasione la possibilità per Novak di trionfare per la 25ª volta in uno Slam. Djokovic vive la sconfitta da signore anche se non vince un set e non regala mai la sensazione di mandare in crisi il nemico. Che per carità, deve lottare, ma alla fine il triplice 6-4 non è un caso, ma la perfetta cartina di tornasole della “situation”.
Djokovic esce dal campo a testa alta
E allora se ne esce dal campo a testa alta, regalando una preziosa lezione ai suoi due tifosi principali, i figli Stefan e Tara presenti in tribuna con la mamma: la vita non regala solo gioie ma anche dolori. E bisogna saperli vivere con la giusta serenità. In conferenza, Nole non cerca alibi e offre un’analisi severa e oggettiva. Del resto chi meglio di lui sa come sono andate quelle due ore e ventuno minuti trascorse dall’altra parte della rete con Jannik in versione Hulk? “C’è poco da girarci intorno: Jannik era almeno un livello sopra di me. Se non due. Non c’era molto che potessi fare. È stata una ripassata”.
"È stato il migliore"
Poi prova a entrare nello specifico per spiegare cosa non ha funzionato o perlomeno non abbastanza: “Ero almeno mezzo passo più lento, su ogni tiro. È così semplice: è stato migliore lui. Io non ero abbastanza in forma, abbastanza reattivo, abbastanza pronto a reagire per giocare contro di lui. L’anno scorso ero infortunato, mi ero fatto male nei quarti, ma quest’anno stavo bene fisicamente, magari non fresco como a inizio torneo ma stavo bene. Lui è stato decisamente il miglior giocatore in campo, è stato dominante. L’unica cosa che posso dire è complimenti”.
Djokovic e il flashback
Poi un piccolo flashback: “L’anno scorso ho fatto le semifinali nei 4 Slam, quest’anno la finale in Australia e la semifinale qui: penso che per il 99% dei giocatori sarebbe un gran risultato, ma io ho la sfortuna/fortuna di essere abituato ad altro, di essere abituato a vincere. Devo anche fare i conti con me stesso. Quando sto bene, penso ancora di poter competere con chiunque. Ma ho aspettative tali che mi fanno uscire da un torneo così, da una semifinale persa col numero uno del mondo, con l’amaro in bocca”. L’ultima volta a Wimbledon? “Vediamo, vorrei giocarci almeno un’altra volta”.
TORINO - Nole non cambia espressione dalla prima all’ultima pallina: con quel ghigno appena accennato che vuol dire tanto. Tutto. Entra al fianco di Sinner con la smorfia che sta a metà tra chi sa come andrà a finire e chi prova a bluffare. Porta sull’erba una serenità che solo una scala reale in mano può dare. In realtà contro questo Sinner sa di avere nella borsa a tracolla belle carte, ma insieme al massimo fanno poker. Non basta. E visto che stavolta dall’altra parte non c’è il fratello o il cugino di Jannik, ma quello vero, capace di martellare da fondo campo, di ricamare a rete e servire ace a ripetizione, non è il caso di cambiare espressione. Resta la stessa dalla prima all’ultima pallina, quella che regala a Jannik la possibilità di difendere domani pomeriggio il titolo e di giocare a 24 anni la sua settima finale Slam. Quella che rimanda a un’altra occasione la possibilità per Novak di trionfare per la 25ª volta in uno Slam. Djokovic vive la sconfitta da signore anche se non vince un set e non regala mai la sensazione di mandare in crisi il nemico. Che per carità, deve lottare, ma alla fine il triplice 6-4 non è un caso, ma la perfetta cartina di tornasole della “situation”.
Djokovic esce dal campo a testa alta
E allora se ne esce dal campo a testa alta, regalando una preziosa lezione ai suoi due tifosi principali, i figli Stefan e Tara presenti in tribuna con la mamma: la vita non regala solo gioie ma anche dolori. E bisogna saperli vivere con la giusta serenità. In conferenza, Nole non cerca alibi e offre un’analisi severa e oggettiva. Del resto chi meglio di lui sa come sono andate quelle due ore e ventuno minuti trascorse dall’altra parte della rete con Jannik in versione Hulk? “C’è poco da girarci intorno: Jannik era almeno un livello sopra di me. Se non due. Non c’era molto che potessi fare. È stata una ripassata”.