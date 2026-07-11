Djokovic non cerca alibi dopo il ko con Sinner: "Più forte, 2 livelli sopra me. È stata una ripassata"

"È stato il migliore"

Poi prova a entrare nello specifico per spiegare cosa non ha funzionato o perlomeno non abbastanza: “Ero almeno mezzo passo più lento, su ogni tiro. È così semplice: è stato migliore lui. Io non ero abbastanza in forma, abbastanza reattivo, abbastanza pronto a reagire per giocare contro di lui. L’anno scorso ero infortunato, mi ero fatto male nei quarti, ma quest’anno stavo bene fisicamente, magari non fresco como a inizio torneo ma stavo bene. Lui è stato decisamente il miglior giocatore in campo, è stato dominante. L’unica cosa che posso dire è complimenti”.