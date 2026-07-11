Sinner, ecco il segreto per riattivare i superpoteri! Sulla sfida con Zverev: "In finale cercherò di..."

TORINO - In fin dei conti era facile da capire. Solo che a volte la facciamo più difficile di quello che è. Sinner, il numero 1 di ghiaccio, trova il segreto per riattivare i suoi superpoteri. La formula è semplice: H2o, già, i cubetti trasparenti. Sì, quelli che abbiamo tutti nei nostri freezer della cucina. E allora dopo essersi bruciato nell’inferno delle fiamme sulla terra rossa del Roland Garros di Parigi, qui, sull’erba di Wimbledon, si porta i magici cubetti che tra un cambio campo e l’altro fanno il loro dovere, rendendo il salamone di asciugamani fresco e freddo per mantenere il corpo alla giusta temperatura ed evitare tracolli. Si spiega anche così il Sinner formato extra large che riesce a gestire Djokovic in tre set, regalandosi la seconda finale di fila a Londra per un bis che avrebbe un sapore fantastico. Che sia stata una vittoria importante anche per Jan, numero 1 al mondo, lo si è evinto dal numero di sguardi intercorsi durante il match tra il campione e il suo staff, soprattutto dopo i punti pesanti portati a casa. Un modo per caricarsi senza cavo, in modalità bluetooth, con chi sa tutto: dal lavoro in allenamento al tallone d’Achille che rischia di far capolino con il grande caldo se il campione non riesce a raffreddare la temperatura.
Le parole di Sinner
Subito dopo aver domato magic Nole, sul Centrale ormai spelacchiato, Sinner risponde prima con gli occhi che con la bocca alle domande che gli vengono rivolte nell’intervista di rito post match. La soddisfazione per essere riuscito a dare il top contro un big senza patire nulla dal punto di vista fisico traspare da ogni poro del suo viso raggiante: «Sì, è fantastico tornare in finale. Innanzitutto grazie al pubblico per essere stato qui e ora vivrò un’altra finale nel torneo più speciale. Voglio sottolineare che Novak anche con questa partita ha confermato di essere una ispirazione non soltanto per il pubblico ma anche per le nuove generazioni. Qual era il mio piano di gioco? Con Djokovic ci sono sempre state partite molto lottate. Diciamo che Nole era reduce da una partita dura contro Auger-Aliassime (vinta al 5° set dopo cinque ore e un quarto, ndr), ho cercato di essere aggressivo e servire bene contro il miglior risponditore che esista e ho mescolato le cose: sì, posso dire di essere soddisfatto per il tennis che sono riuscito a proporre. È stato un crescendo questo torneo, la prima partita vinta al 5° set e poi sempre un po’ meglio. Del resto ci vuole un po’ di tempo per abituarsi a questa erba che è speciale e un po’ diversa dalle altre. Sapevo che contro Djokovic avrei dovuto alzare il livello e l’ho fatto grazie al mio team che mi ha permesso di esprimermi al meglio. Cosa vuol dire giocare con tante icone della moda sulle tribune? Beh, diciamo che io ho cercato di preoccuparmi di mettere le palline in campo...».
Sinner su Zverev
Poi, a semifreddo, dopo la doccia ed essersi confrontato con lo staff, risponde con questi pensieri in conferenza: «Non c’è un colpo che preferisco fare o mi dà più gusto. L’importante è riuscire a portare a casa il punto. Ora in finale proverò di nuovo a essere aggressivo con Zverev, un giocatore diverso. Da fondo campo stavolta sono riuscito a muovermi meglio e mentalmente mi sentivo davvero bene. Ho provato anche a essere un po’ imprevedibile come con la smorzata nei momenti più delicati. Con Nole devi giocare il miglior tennis che hai se non con lui finisci male. Ho fatto davvero tanta attenzione in tutti i colpi. In finale cercherò di essere la versione migliore di me stesso. Zverev l’ho battuto 9 volte nelle ultime 9 partite? Non sottovaluto nessuno e nemmeno lui. Sta servendo molto bene, che su questa superficie è molto importante. Sta giocando bene. Ci proverò, se riesco bene. Altrimenti pazienza, ci avrò provato».
TORINO - In fin dei conti era facile da capire. Solo che a volte la facciamo più difficile di quello che è. Sinner, il numero 1 di ghiaccio, trova il segreto per riattivare i suoi superpoteri. La formula è semplice: H2o, già, i cubetti trasparenti. Sì, quelli che abbiamo tutti nei nostri freezer della cucina. E allora dopo essersi bruciato nell’inferno delle fiamme sulla terra rossa del Roland Garros di Parigi, qui, sull’erba di Wimbledon, si porta i magici cubetti che tra un cambio campo e l’altro fanno il loro dovere, rendendo il salamone di asciugamani fresco e freddo per mantenere il corpo alla giusta temperatura ed evitare tracolli. Si spiega anche così il Sinner formato extra large che riesce a gestire Djokovic in tre set, regalandosi la seconda finale di fila a Londra per un bis che avrebbe un sapore fantastico. Che sia stata una vittoria importante anche per Jan, numero 1 al mondo, lo si è evinto dal numero di sguardi intercorsi durante il match tra il campione e il suo staff, soprattutto dopo i punti pesanti portati a casa. Un modo per caricarsi senza cavo, in modalità bluetooth, con chi sa tutto: dal lavoro in allenamento al tallone d’Achille che rischia di far capolino con il grande caldo se il campione non riesce a raffreddare la temperatura.