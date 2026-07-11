Sinner, ecco il segreto per riattivare i superpoteri! Sulla sfida con Zverev: "In finale cercherò di..."

Le parole di Sinner

Subito dopo aver domato magic Nole, sul Centrale ormai spelacchiato, Sinner risponde prima con gli occhi che con la bocca alle domande che gli vengono rivolte nell’intervista di rito post match. La soddisfazione per essere riuscito a dare il top contro un big senza patire nulla dal punto di vista fisico traspare da ogni poro del suo viso raggiante: «Sì, è fantastico tornare in finale. Innanzitutto grazie al pubblico per essere stato qui e ora vivrò un’altra finale nel torneo più speciale. Voglio sottolineare che Novak anche con questa partita ha confermato di essere una ispirazione non soltanto per il pubblico ma anche per le nuove generazioni. Qual era il mio piano di gioco? Con Djokovic ci sono sempre state partite molto lottate. Diciamo che Nole era reduce da una partita dura contro Auger-Aliassime (vinta al 5° set dopo cinque ore e un quarto, ndr), ho cercato di essere aggressivo e servire bene contro il miglior risponditore che esista e ho mescolato le cose: sì, posso dire di essere soddisfatto per il tennis che sono riuscito a proporre. È stato un crescendo questo torneo, la prima partita vinta al 5° set e poi sempre un po’ meglio. Del resto ci vuole un po’ di tempo per abituarsi a questa erba che è speciale e un po’ diversa dalle altre. Sapevo che contro Djokovic avrei dovuto alzare il livello e l’ho fatto grazie al mio team che mi ha permesso di esprimermi al meglio. Cosa vuol dire giocare con tante icone della moda sulle tribune? Beh, diciamo che io ho cercato di preoccuparmi di mettere le palline in campo...».