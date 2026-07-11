Sinner-Djokovic, semifinale di Wimbledon: grandi ascolti su Sky e TV8

Il match vinto dall'azzurro ha raccolto 2 milioni e 143 mila spettatori medi complessivi in total audience, con il 22,1% di share e 4 milioni e 615 mila contatti unici

11 luglio 2026, 15:21 2 min sky sinner wimbledon