Sinner-Djokovic, semifinale di Wimbledon: grandi ascolti su Sky e TV8

TORINO
- È ancora grande tennis
nella Casa dello Sport
per
le fasi finali
del torneo Wimbledon in esclusiva su Sky
. L’incontro tra Jannik Sinner
e Novak Djokovic
– in onda ieri dalle 17.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K e TV8 –
ha raccolto 2 milioni
e 143 mila
spettatori medi complessivi in total audience*,
con il 22,1%
di share* e 4 milioni
e 615 mila
contatti unici**. Nello specifico, su Sky
, l’incontro vinto dall’azzurro in tre set ha registrato oltre 937 mila
spettatori medi complessivi in total audience*, con il 9,7%
di share* e 1 milione
e 804 mila
spettatori unici**. Su TV8
la semifinale è stata vista da 1 milione
e 205 mila
spettatori medi complessivi in total audience*, con il 12,4%
di share* e 3 milioni
e 55 mila
spettatori unici**. Ottimi ascolti anche per il postpartita
, con Sky Tennis Show che su Sky
e TV8
ha registrato oltre 535 mila
spettatori medi complessivi in total audience*, con il 4%
di share* e 3 milioni
e 546 mila
contatti unici**. Dati interessanti anche per l’altra semifinale tra Arthur Fery
e Alexander Zverev
che, su Sky
, ha totalizzato 357 mila
spettatori medi complessivi in total audience* con il 4%
di share* e 921 mila
spettatori unici**.
Il torneo di Wimbledon continua con la finale Sinner-Zverev, domani, domenica 12 luglio, in diretta dalle 17 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K, in chiaro su TV8 e in streaming su NOW, con lo studio prepartita a partire dalle 16.30 e l’ampio postpartita con la cerimonia di premiazione e le analisi delle giocate decisive.
* Il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go .
** Il dato non include le visioni su Sky Go
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis