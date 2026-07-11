Noskova nuova regina di Wimbledon: primo Slam in carriera, battuta Muchova nel derby in finale

Linda Noskova conquista a Wimbledon il titolo nel singolare femminile. Nel derby ceco la 21enne numero 12 del ranking Wta ha battuto Karolina Muchova (nona in classifica generale) con il punteggio di 6-2 5-7 6-3 in poco meno di 2 ore e mezza di gioco. La crescita di Noskova sull'erba era già emersa nella scorsa stagione, quando le otto vittorie raccolte sulla superficie le avevano permesso di raggiungere la semifinale a Bad Homburg e gli ottavi di finale a Wimbledon. In questa edizione la ceca, che ha perso proprio alla vigilia dell'edizione di Wimbledon nel 2024 la mamma dopo una lunga battaglia contro il cancro, ha fatto un ulteriore salto di qualità, eliminando Sorana Cirstea – annullando anche un match point – prima di imporsi su Madison Keys ed Elise Mertens.
Noskova, che emozioni per il titolo più importante
A soli 21 anni, Noskova si presentava come la più giovane finalista di Wimbledon dai tempi di Eugenie Bouchard nel 2014. Il suo miglior risultato erano i quarti di finale raggiunti agli Australian Open 2024 e, complessivamente, aveva disputato soltanto due seconde settimane in un Major. Toccante l'abbraccio con il papà sugli spalti del Centre Court al termine del match, che le ha regalato il titolo più importante in carriera.