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Il piacere di godersi un lord italiano

Non è caciarone, non è latino nelle sue manifestazioni di gioia. Ma è incredibilmente vero
Marco Bo
1 min
Il piacere di godersi un lord italiano© EPA

In questo mondo dell’immagine in cui, ancora più di prima, la forma spesso prende il sopravvento sulla sostanza, godersi Sinner, capace di esaltare le due facce della medaglia facendola brillare d’oro sui due lati, è piacevolissimo. Non sa solo vincere tanto, appena 3 match persi in questi primi 7 mesi del 2026. Sa rispettare chi perde. Lo capisci dai dettagli, da come trattiene la sua esultanza per non calpestare il morale di chi se lo

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