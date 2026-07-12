Stantopadre sulla finalissima di Wimbledon: "Zverev soffre Sinner. Ecco cosa serve a Jannik per vincere"

Vincenzo Santopadre , ex coach di Matteo Berrettini e ora di Lorenzo Sonego , con il quale è a Gstaad per il classico torneo su terra in altura (Atp 250) che segue la stagione sull’erba, così anticipa la finale odierna con in palio il titolo di Wimbledon tra Jannik Sinner e Alexander Zverev , rispettivamente numeri uno e due del seeding nel terzo Slam di stagione: “ C’è grande attesa per questo atto decisivo – esordisce il coach romano – anche se vedo nettamente favorito il giocatore azzurro che è davanti a tutti per statistiche, percentuali e gioco espresso negli ultimi questi mesi e nonostante l’episodio del Roland Garros. Zverev è andato oltre alle attese più rosee poiché a Wimbledon non aveva mai superato lo scoglio degli ottavi; credo che il successo ottenuto a Parigi, primo Slam vinto in carriera, gli abbia dato un piccolo aiuto per sbloccarsi anche a Londra ma non sarà determinante in questo caso, nonostante stia giocando con più leggerezza rispetto al passato ”.

Come arrivano i due contendenti alla sfida per il trofeo? “In maniera diversa. Jannik a mio parere con un più vigore, non tanto per i set vinti di fila, se si esclude la prima partita, quanto per l’affermazione perentoria ai danni di Djokovic in semifinale. Ottimo anche il rendimento di Zverev ma ci sono alcune cose da considerare. In semifinale ha trovato un avversario come Fery, un po’ appagato per quanto fatto nel torneo, e da wild card, capace di resistere fino al 6-6 del primo set per poi sciogliersi. Nei quarti ha battuto Fritz ma l’americano non era certo nelle migliori condizioni fisiche per competere in ragione del problema al ginocchio che si è ripresentato”. Sinner ha iniziato in sordina il suo Wimbledon da detentore del titolo, poi è cresciuto di partita in partita. Farà questo la differenza? “Se dovessi scommettere sul nome del vincitore non avrei dubbi. Direi almeno un 70% per Sinner e un 30% per Zverev. Jannik mi sembra stia performando sempre meglio, fisicamente, tecnicamente e mentalmente. Ha trovato certezze nel corso del torneo e anche contro Djokovic ha rispettato perfettamente il piano di gioco, non alterandosi o cambiando strategia nella prima parte del set iniziale in cui ha incontrato qualche difficoltà. In questo atteggiamento è a tutti gli effetti il numero uno del mondo”.