Stantopadre sulla finalissima di Wimbledon: "Zverev soffre Sinner. Ecco cosa serve a Jannik per vincere"

Vincenzo Santopadre, ex coach di Matteo Berrettini e ora di Lorenzo Sonego, con il quale è a Gstaad per il classico torneo su terra in altura (Atp 250) che segue la stagione sull’erba, così anticipa la finale odierna con in palio il titolo di Wimbledon tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, rispettivamente numeri uno e due del seeding nel terzo Slam di stagione: “C’è grande attesa per questo atto decisivo – esordisce il coach romano – anche se vedo nettamente favorito il giocatore azzurro che è davanti a tutti per statistiche, percentuali e gioco espresso negli ultimi questi mesi e nonostante l’episodio del Roland Garros. Zverev è andato oltre alle attese più rosee poiché a Wimbledon non aveva mai superato lo scoglio degli ottavi; credo che il successo ottenuto a Parigi, primo Slam vinto in carriera, gli abbia dato un piccolo aiuto per sbloccarsi anche a Londra ma non sarà determinante in questo caso, nonostante stia giocando con più leggerezza rispetto al passato”.
Come arrivano i due contendenti alla sfida per il trofeo? “In maniera diversa. Jannik a mio parere con un più vigore, non tanto per i set vinti di fila, se si esclude la prima partita, quanto per l’affermazione perentoria ai danni di Djokovic in semifinale. Ottimo anche il rendimento di Zverev ma ci sono alcune cose da considerare. In semifinale ha trovato un avversario come Fery, un po’ appagato per quanto fatto nel torneo, e da wild card, capace di resistere fino al 6-6 del primo set per poi sciogliersi. Nei quarti ha battuto Fritz ma l’americano non era certo nelle migliori condizioni fisiche per competere in ragione del problema al ginocchio che si è ripresentato”. Sinner ha iniziato in sordina il suo Wimbledon da detentore del titolo, poi è cresciuto di partita in partita. Farà questo la differenza? “Se dovessi scommettere sul nome del vincitore non avrei dubbi. Direi almeno un 70% per Sinner e un 30% per Zverev. Jannik mi sembra stia performando sempre meglio, fisicamente, tecnicamente e mentalmente. Ha trovato certezze nel corso del torneo e anche contro Djokovic ha rispettato perfettamente il piano di gioco, non alterandosi o cambiando strategia nella prima parte del set iniziale in cui ha incontrato qualche difficoltà. In questo atteggiamento è a tutti gli effetti il numero uno del mondo”.
"Sinner, ora serve variare"
Cosa dovrà fare Jannik per vincere il suo secondo Wimbledon? “Spezzare anche un po’ il ritmo del palleggio con variazioni sul tema, vedi qualche palla corta e discese a rete. Armi che ha allenato e possono dare molto fastidio agli avversari, Zverev compreso. In ogni caso Jannik dovrà essere come nell’ultimo periodo molto efficace con i colpi d’inizio gioco, servizio e risposta, e muovere molto la palla. Tecnicamente sarà chiamato a mettere in campo un tipo di match come quello giocato contro Djokovic. Sia Sinner che Zverev amano scambi lunghi e colpire più palle, ma l’abilità di Jannik dovrà essere quella di accorciarli”. Cosa dovrà fare invece il tedesco? “Cercare di prendersi più rischi rispetto al solito anche a costo di sbagliare.
Dovrà incrementare le giocate di tipo offensivo ed essere particolarmente efficace nei game di risposta, fasi del match nelle quali dovrà mettere sotto pressione Jannik. Non dimentichiamoci che è un ottimo ribattitore. Questo però non vorrà dire stravolgersi come tipologia di giocatore. Zverev, e i risultati lo dicono, patisce Jannik e nello specifico non può definirsi uno specialista del tennis su erba”. Aver vinto, come si ricordava a Parigi, potrà aiutare Zverev? “Non penso abbia come per incanto risolto alcune problematiche evidenti emerse in passato, soprattutto nelle finali Slam. Mi stupirei se dovessimo trovarci davanti a un Sascha Zverev molto diverso anche se il primo grande titolo a Parigi di certo un po’ lo ha alleggerito. Nei momenti di tensione che certo ci saranno durante la finale queste pecche potrebbero riemergere”.
A Wimbledon tifano per le emozioni
Secondo lei il pubblico da che parte si schiererà? “Molto dipenderà da come si metteranno le cose in campo. Si tratta di una finale speciale, come tutte a Wimbledon e la folla inglese ama la competizione, le emozioni. Farà dunque il tifo per un match lottato, giocato su più set, magari anche al tie-break. Tradotto si schiererà da una parte o dall’altra a seconda dell’andamento del punteggio, in linea di massima per chi sarà indietro e chiamato a risalire la china, sia Zverev o Sinner.
L’atmosfera di una finale all’All England Club è sempre unica e particolare”. Tornando ai due protagonisti quanto sarà importante partire bene? “Fondamentale per generare ancora più pressione nell’avversario e metterlo in ulteriore difficoltà. In tale ottica l’andamento del primo set potrà a mio parere indirizzare la partita in una direzione piuttosto che in un’altra, fermo restando il mio pronostico iniziale”.
Vincenzo Santopadre, ex coach di Matteo Berrettini e ora di Lorenzo Sonego, con il quale è a Gstaad per il classico torneo su terra in altura (Atp 250) che segue la stagione sull’erba, così anticipa la finale odierna con in palio il titolo di Wimbledon tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, rispettivamente numeri uno e due del seeding nel terzo Slam di stagione: “C’è grande attesa per questo atto decisivo – esordisce il coach romano – anche se vedo nettamente favorito il giocatore azzurro che è davanti a tutti per statistiche, percentuali e gioco espresso negli ultimi questi mesi e nonostante l’episodio del Roland Garros. Zverev è andato oltre alle attese più rosee poiché a Wimbledon non aveva mai superato lo scoglio degli ottavi; credo che il successo ottenuto a Parigi, primo Slam vinto in carriera, gli abbia dato un piccolo aiuto per sbloccarsi anche a Londra ma non sarà determinante in questo caso, nonostante stia giocando con più leggerezza rispetto al passato”.
Come arrivano i due contendenti alla sfida per il trofeo? “In maniera diversa. Jannik a mio parere con un più vigore, non tanto per i set vinti di fila, se si esclude la prima partita, quanto per l’affermazione perentoria ai danni di Djokovic in semifinale. Ottimo anche il rendimento di Zverev ma ci sono alcune cose da considerare. In semifinale ha trovato un avversario come Fery, un po’ appagato per quanto fatto nel torneo, e da wild card, capace di resistere fino al 6-6 del primo set per poi sciogliersi. Nei quarti ha battuto Fritz ma l’americano non era certo nelle migliori condizioni fisiche per competere in ragione del problema al ginocchio che si è ripresentato”. Sinner ha iniziato in sordina il suo Wimbledon da detentore del titolo, poi è cresciuto di partita in partita. Farà questo la differenza? “Se dovessi scommettere sul nome del vincitore non avrei dubbi. Direi almeno un 70% per Sinner e un 30% per Zverev. Jannik mi sembra stia performando sempre meglio, fisicamente, tecnicamente e mentalmente. Ha trovato certezze nel corso del torneo e anche contro Djokovic ha rispettato perfettamente il piano di gioco, non alterandosi o cambiando strategia nella prima parte del set iniziale in cui ha incontrato qualche difficoltà. In questo atteggiamento è a tutti gli effetti il numero uno del mondo”.