Vai Jannik, rialzala! Oltre Wimbledon: Sinner insegue la storia, ecco il primato in palio

“ Ma il dato non cambia i termini reali di questa vigilia ”, gli rispondo, “ Zverev potrà anche arrivare sul Centre Court su un cocchio tirato da quattro cavalli, ma l’unica domanda cui deve rispondere non trova certezze definitive nella miriade di lodi che gli hanno fatto compagnia in queste giornate sull’erba. I progressi compiuti, sono tali da averlo condotto almeno alla pari con Sinner, se non più in alto? ”. Jannik non è quello del primo turno. È cresciuto un passo alla volta, come solo lui sa fare, correggendo qui e sistemando là dove le prove del campo, via via, gli suggerivano d’intervenire.

E poco alla volta ha ritrovato il giusto assetto. Djokovic, dal confronto in semifinale, ne è uscito a pezzi: “Troppo dominante, era due categorie sopra di me”. Avesse potuto dirlo in romanesco, è assai probabile che la frase sarebbe stata questa… “M’ha sfonnato!”. E se sei capace di sfondare quel centro di vitalità permanente che è il serbo, è probabile che sei in grado di farlo anche con Zverev. Magari con il servizio, che continua a fruttare ace con straordinaria continuità, oppure giocando dritto contro dritto, perché il frame colto dall’amico analista veniva da un match in cui si giocava a una velocità non così serrata, ma contro Sinner certi scambi creano vortici tempestosi, e magari Zverev non ha tutto il tempo per assumere la miglior posizione.