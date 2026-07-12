Vai Jannik, rialzala! Oltre Wimbledon: Sinner insegue la storia, ecco il primato in palio

Non sarà una finale uguale alle altre, dice Sinner, senza voler mettere necessariamente le mani avanti. Zverev gli è parso finalmente rilassato, dice dell’avversario con cui sta per condividere la seconda finale nello Slam, dopo quella risolta in tre set agli Australian Open 2025. Anzi, “rinnovato”… Meno disposto a guerreggiare con se stesso, meno saturo di frustrazioni e preconcetti, e ne ha desunto che la vittoria a Parigi gli abbia fatto bene, liberandolo della zavorra che il tedesco si portava dietro, tutti quei cattivi pensieri di una carriera che poteva essere e non è stata, pronti a fondersi nei momenti di più alta pressione, in una bagna cauda dagli effetti venefici per le sue speranze da tennista di alto profilo. In realtà si scopre, alla fine, che Sinner l’ha visto una sola volta in azione, Sascha, in questi Championships ormai giunti all’ultimo atto, ed è stato contro Fery, non avendo altro da fare che guardare la tivù nell’attesa di fare a sua volta l’ingresso in campo.
Ma l’analisi è valida, rispettosa del finalista già battuto 10 volte nelle 14 che li hanno visti di fronte. E condivisa da esperti e addetti ai lavori, che avvertono tutti in Zverer una rinnovata volontà di crescita e di affermazione. “Guarda un po’ se ti sembra il solito Sascha”, mi fa Luca, ottimo analista di match, mostrandomi un solo frame di un filmato in cui il tedesco gioca un dritto con grande anticipo, piegandosi fino a toccare l’erba con il ginocchio. “Non male per un due metri, no?”. Non male anche per un trentenne di un metro e novantotto, che poi è l’altezza vera del tedesco.
Jannik non è quello del primo turno
“Ma il dato non cambia i termini reali di questa vigilia”, gli rispondo, “Zverev potrà anche arrivare sul Centre Court su un cocchio tirato da quattro cavalli, ma l’unica domanda cui deve rispondere non trova certezze definitive nella miriade di lodi che gli hanno fatto compagnia in queste giornate sull’erba. I progressi compiuti, sono tali da averlo condotto almeno alla pari con Sinner, se non più in alto?”. Jannik non è quello del primo turno. È cresciuto un passo alla volta, come solo lui sa fare, correggendo qui e sistemando là dove le prove del campo, via via, gli suggerivano d’intervenire.
E poco alla volta ha ritrovato il giusto assetto. Djokovic, dal confronto in semifinale, ne è uscito a pezzi: “Troppo dominante, era due categorie sopra di me”. Avesse potuto dirlo in romanesco, è assai probabile che la frase sarebbe stata questa… “M’ha sfonnato!”. E se sei capace di sfondare quel centro di vitalità permanente che è il serbo, è probabile che sei in grado di farlo anche con Zverev. Magari con il servizio, che continua a fruttare ace con straordinaria continuità, oppure giocando dritto contro dritto, perché il frame colto dall’amico analista veniva da un match in cui si giocava a una velocità non così serrata, ma contro Sinner certi scambi creano vortici tempestosi, e magari Zverev non ha tutto il tempo per assumere la miglior posizione.
Zverev sul centrale da n.2
Di sicuro Sascha, che Wimbledon ha già promosso al secondo posto in classifica (vincendo Sinner avrà 4970 punti di margine sul tedesco, 3750 se il match andasse a Zverev), ha un gap particolarmente marcato con Sinner. Non lo batte dagli US Open 2023, e dalla successiva sfida, a Cincinnati 2024, l’italiano ha raccolto nove vittorie consecutive perdendo solo due set. Nel 2026 si sono sfidati quattro volte e le vittorie di Sinner, tutte in due set, sono giunte con punteggi quasi punitivi per il tedesco, solo in una occasione (la semifinale di Miami) Sascha ha raggiunto almeno il tie break, perdendolo poi per sete punti a quattro.
Zverev è chiamato dunque a ribaltare un confronto che lo vede distante mille miglia da Sinner. Mi chiedo se possa bastare l’entusiasmo raccolto con il successo a Parigi. Si vedrà. Sinner cerca la prima vittoria Slam e la seconda consecutiva a Wimbledon. Ce l’hanno fatta in dieci da che il tennis è open. Qualcuno più di una volta (Borg, Federer, Djokovic e Sampras), altri invece in una sola occasione (Laver, Newcombe, Mc Enroe, Becker e Alcaraz). Un altro Club esclusivo del tennis di punta, del quale Sinner ha le chiavi per entrare.
Non sarà una finale uguale alle altre, dice Sinner, senza voler mettere necessariamente le mani avanti. Zverev gli è parso finalmente rilassato, dice dell’avversario con cui sta per condividere la seconda finale nello Slam, dopo quella risolta in tre set agli Australian Open 2025. Anzi, “rinnovato”… Meno disposto a guerreggiare con se stesso, meno saturo di frustrazioni e preconcetti, e ne ha desunto che la vittoria a Parigi gli abbia fatto bene, liberandolo della zavorra che il tedesco si portava dietro, tutti quei cattivi pensieri di una carriera che poteva essere e non è stata, pronti a fondersi nei momenti di più alta pressione, in una bagna cauda dagli effetti venefici per le sue speranze da tennista di alto profilo. In realtà si scopre, alla fine, che Sinner l’ha visto una sola volta in azione, Sascha, in questi Championships ormai giunti all’ultimo atto, ed è stato contro Fery, non avendo altro da fare che guardare la tivù nell’attesa di fare a sua volta l’ingresso in campo.
Ma l’analisi è valida, rispettosa del finalista già battuto 10 volte nelle 14 che li hanno visti di fronte. E condivisa da esperti e addetti ai lavori, che avvertono tutti in Zverer una rinnovata volontà di crescita e di affermazione. “Guarda un po’ se ti sembra il solito Sascha”, mi fa Luca, ottimo analista di match, mostrandomi un solo frame di un filmato in cui il tedesco gioca un dritto con grande anticipo, piegandosi fino a toccare l’erba con il ginocchio. “Non male per un due metri, no?”. Non male anche per un trentenne di un metro e novantotto, che poi è l’altezza vera del tedesco.