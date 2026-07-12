Sinner-Zverev, diretta Wimbledon: la finale in tempo reale, Jannik in campo per la storia

È uno dei titoli sportivi più sacri da difendere. Uno di quelli che porta in dote le pagine più esclusive della storia, con solo una decina di eletti che in una o più occasioni sono riusciti a confermarsi campioni. Ora l'All England Club apre i cancelli ai massimi esponenti di due generazioni a cui sono toccate sorti opposte. Quelle di chi come Jannik Sinner è riuscito a instradare il talento sulla via del trionfo, e chi come Sascha Zverev ha invece dovuto attendere a lungo la benedizione della fortuna per salvare una carriera che fino al Roland Garros non aveva concesso altro che avvilenti finali Slam. Benvenuti alla finale di Wimbledon! Sul Centre Court ci si gioca tutto: potere, gloria e ananas!

16:40

Sinner, ecco il segreto per riattivare i superpoteri!

Strafelice per aver domato Djokovic, il numero 1 del mondo studia già la tattica migliore per alzare di nuovo il trofeo a Wimbledon. Ha battuto Sascha negli ultimi nove match: "Ma no, non lo sottovaluterò" LEGGI TUTTO

16:25

L'arbitro della finale

Sarà Eva Asderaki-Moore, arbitro di sedia con qualifica "Gold Badge" dal 2007, a dirigere la finale tra Sinner e Zverev. Finora ha arbitrato due finali di singolare maschile agli US Open (2015, 2024) e una al Roland Garros (2025)

16:10

Santopadre: "Zverev soffre Sinner. Ecco cosa serve a Jannik per vincere"

"Il tedesco è migliorato, ma l’azzurro ha dimostrato a Londra di vivere un momento davvero al top. L'andamento del primo set potrà indirizzare la partita" LEGGI TUTTO

15:55

Sinner insegue la storia

Il tedesco è al top del proprio livello ma l'azzurro parte favorito per il suo tennis potente, vario e preciso, supportato da una super forma LEGGI TUTTO

15:40

Sinner-Zverev, dove vederla in tv

La finale di Wimbledon 2026 sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) e in chiaro su TV8. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go

15:30

Sinner-Zverev: tutti i precedenti

Questi tutti gli incontri disputati tra Sinner e Zverev, che tornano a contendersi una finale Slam dopo l'Australian Open 2025. Il bilancio dei precedenti riporta 10 vittorie su 14 per il 4 volte campione Major

2026, Madrid , finale: Sinner b. Zverev 6-1, 6-2

, finale: b. Zverev 6-1, 6-2 2026, Monte Carlo , semifinale: Sinner b. Zverev 6-1, 6-4

, semifinale: b. Zverev 6-1, 6-4 2026, Miami , semifinale: Sinner b. Zverev 6-3, 7-6(4)

, semifinale: b. Zverev 6-3, 7-6(4) 2026, Indian Wells , semifinale: Sinner b. Zverev 6-2, 6-4

, semifinale: b. Zverev 6-2, 6-4 2025, Atp Finals , round robin: Sinner b. Zverev 6-4, 6-3

, round robin: b. Zverev 6-4, 6-3 2025, Parigi-La Defense Arena , semifinale: Sinner b. Zverev 6-0, 6-1

, semifinale: b. Zverev 6-0, 6-1 2025, Vienna , finale: Sinner b. Zverev 3-6, 6-3, 7-5

, finale: b. Zverev 3-6, 6-3, 7-5 2025, Australian Open , finale: Sinner b. Zverev 6-3, 7-6(4), 6-3

, finale: b. Zverev 6-3, 7-6(4), 6-3 2024, Cincinnati , semifinale: Sinner b. Zverev 7-6(9), 5-7, 7-6(4)

, semifinale: b. Zverev 7-6(9), 5-7, 7-6(4) 2023, Us Open , quarto turno (Round of 16): Zverev b. Sinner 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3

, quarto turno (Round of 16): b. Sinner 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3 2022, Monte Carlo , quarti di finale: Zverev b. Sinner 5-7, 6-3, 7-6(5)

, quarti di finale: b. Sinner 5-7, 6-3, 7-6(5) 2021, Us Open , quarto turno (Round of 16): Zverev b. Sinner 6-4, 6-4, 7-6(7)

, quarto turno (Round of 16): b. Sinner 6-4, 6-4, 7-6(7) 2020, Colonia 2 , semifinale: Zverev b. Sinner 7-6(3), 6-3

, semifinale: b. Sinner 7-6(3), 6-3 2020, Roland Garros, quarto turno: Sinner b. Zverev 6-3, 6-3, 4-6, 6-3

All England Lawn Tennis and Croquet Club, Londra