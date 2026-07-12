Jannik Sinner sempre più nella storia del tennis : secondo trionfo consecutivo a Wimbledon ! Dopo il successo dello scorso anno, il numero 1 del mondo conquista anche l'edizione 2026 mettendo a segno un back to back che lo consegna alla leggenda, entrando a far parte della decina di eletti che in una o più occasioni sono riusciti a confermarsi campioni sull'erba londinese . Un successo straordinario quello del fenomeno altoatesino che si impone in 6-7, 7-6. 6-3, 6-4 dopo 3 ore e 48 minuti di gioco contro Alexander Zverev , prossimo numero 2 del ranking. Al tedesco non riesce l'impresa di prendersi anche i Championship dopo la vittoria del Roland Garros, alla sua prima finale sull'erba londinese non è riuscito ad arrestare un incontenibile Jannik Sinner.

21:18

Sempre più numero 1 del mondo

La classifica Atp aggiornata dopo il trionfo di Sinner a Wimbledon. GUARDA LA GALLERY

21:17

Che numeri per Sinner

Quinto titolo del Grande Slam in carriera, il trentesimo a livello ATP per Jannik. Sinner diventa il decimo uomo nell'era Open a difendere il titolo a Wimbledon: il successo odierno si aggiunge ai cinque titoli conquistati in altrettanti Masters 1000 nel 2026, a conferma di una stagione fenomenale. Cemento, terra battuta, erba: le condizioni cambiano, ma il risultato resta lo stesso. Decima vittoria consecutiva su Zverev, che da domani sarà numero 2 del ranking ATP!

21:15

Le parole di Sinner

"Complimenti a Zverev e al suo team. Una grande battaglia, sono convinto che ce la farai a vincere qui. Poi vuoi diventare numero uno e ora ci sei più vicino", scherza Jannik che prosegue: "Abbiamo iniziato tutti e due bene, servendo alla perfezione. Ero preparato al meglio grazie a tutto il mio box. Ho visto che mamma è uscita un paio di volte. E' stata una bellissima finale e si gioca in due, io e Sascha abbiamo dato tutto. Contento della vittoria e del livello. Non c'è un posto migliore dove giocare a tennis. Non sai quante domeniche potrai tornare qui, davanti a persone così speciali, sono state due settimane speciali. Il pubblico mi ha dato le sensazioni più belle che un giocatore di tennis possa provare. Ci sono stati un paio di giorni caldi e voglio ringraziare i raccattapalle per tutto quello che fanno. Rendete il più semplice possibile la nostra vita sul campo e grazie all'organizzazione ci vediamo il prossimo anno".

21:11

Le parole di Zverev

Le parole di Zverev dopo la premiazione: "Jannik non mi piaci più, nove volte di fila. Ha dimostrato ancora una volta perché è il migliore del mondo. E' stato bello condividere il Centrale con te, un onore essere qui e congratulazioni a te. Congratulazioni anche al team di Jannik, siete partiti fuori dai primi dieci e siete arrivati ad essere i numeri 1. Come dice Jannik anche voi meritate i complimenti. Al mio tema dico che abbiamo avuto due bei mesi anche se abbiamo perso questa finale. Due mesi bellissimi, siamo arrivati a Wimbledon senza mai giocare un quarto e oggi la finale e a 29 anni ci credo che posso vincere questo torneo. Ringrazio il pubblico per queste settimane, sempre pieno. Voi siete i responsabili del perché ce l'ho fatta ad arrivare in finale. Bellissimo giocare sul Centrale anche per il Royal box, un onore giocare davanti a vostre altezze e tutti gli altri. Un campo unico e speciale. Un onore enorme".

21:07

Sinner alza il trofeo!

La principessa Kate Middleton premia Sascha Zverev e poi il campione: Jannik Sinner trionfa ancora a Wimbledon e alza l'ananas al cielo

20:59

Sinner sale in tribuna

Un trionfo da leggenda quello di Jannik che sale in tribuna per abbracciare team e famiglia

20:57

Sinner nella storia: è ancora campione a Wimbledon

Dopo la vittoria del 2025, Jannik Sinner si conferma campione dei Championship anche nel 2026: un trionfo straordinario! Zverev battuto dopo quasi quattro ore in 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Entra sempre di più nella storia del tennis il campione italiano che al primo match point conquista un back to back da leggenda

20:50

Zverev allunga il match: 5-4

Zverev scatta sul 40-0, ma Jannik ricuce sul 40-30. Il tedesco non vacilla riuscendo a prolungare l'incontro. Ora Sinner servirà per la storia

20:47

Sinner compie un altro passo, Zverev serve per restare nel match: 5-3

Resta a zero il tedesco, Sinner si avvicina all'obiettivo. Sascha serve per allungare la partita

20:43

Strappo Sinner: break del 4-3

Si alza in piedi il Centrale per il primo 15 spettacolare di Sinner, Zverev accusa il colpo e l'azzurro colleziona due palle break. Sascha annulla la prima con l'ace e poi con un coraggioso serve and volley che prolunga il game ai vantaggi. Per Jannik arriva anche la terza palla break, questa volta fatale per Zverev.

20:37

Jannik chiude con l'ace: 3-3

15° ace del match per portarsi a casa il sesto game del quarto set

20:33

Avanti Zverev: 3-2

Sinner conquista un 30, ma il tedesco ritrova solidità al servizio e si porta sul 3-2

20:28

Sinner rimonta e pareggia: 2-2

Qualche difficoltà al servizio per Sinner, Zverev si porta sullo 0-30, ma Jannik regala un rovescio con salto da applausi e inverte il trend del game. Quattro punti consecutivi e parità.

20:23

Rapido Zverev: 2-1

Rimette in moto il servizio Zverev che porta a casa il terzo game rapidamente, Sinner a zero

20:21

Sinner ai vantaggi: 1-1

Jannik allunga sul 40-0, ma Zverev non ci sta e manda tutto ai vantaggi. Jannik non si scompone e fa suo il secondo game

20:15

Zverev inaugura il quarto set: 1-0

Tre errori consecutivi per Sinner, il tedesco si mette avanti ad inizio quarto set

20:12

Tra poco il quarto set

Zverev scivola alla sua occasione per il break nel terzo set, Jannik fa lo stesso ma dalla caduta conquista un punto decisivo per portarsi avanti 2-1 nel punteggio dopo 3 ore di gioco

20:08

Sinner conquista il terzo set e passa in vantaggio: 2-1

Subito 3 set point per l'azzurro che chiude subito con l'ace: 6-3 e Sinner avanti nel punteggio

20:07

Rabbia Zverev, Sinner serve per il set

Non prende bene il break il tedesco che scaraventa la racchetta a terra, ora il numero 1 del mondo può prendersi il terzo set

20:06

Break Sinner: 5-3

Si prolunga ai vantaggi anche l'ottavo game, Zverev inciampa nel secondo doppio fallo della partita e non chiude. Sinner conquista la seconda palla break della partita e questa volta allunga sul 5-3. Primo break dopo 2 ore e 54.

19:56

Sinner annulla una palla break, Zverev scivola: Jannik 4-3

Secondo doppio fallo della partita per Jannik e Zverev si porta sullo 0-30. Sinner non concede nulla e con quattro punti consecutivi rimette la testa avanti, ma Sascha riesce a prolungare il tutto ai vantaggi. Arriva la prima palla break per il tedesco dell'intero match, ma il tennista italiano la annulla con una palla corta che fa scivolare Zverev sul terreno. Dopo qualche attimo di apprensione, con Jannik a sincerarsi delle condizioni dell'avversario, riparte il game e l'azzurro rimette la freccia.

19:49

Nessuna palla break: Zverev 3-3

Nessuna possibilità di spezzare l'equilibrio, Zverev conquista il sesto game

19:44

Sinner sul 3-2

Sostanza nel servizio, Sinner si prende rapidamente il quinto game. Un 15 per Zverev grazie ad un dritto sballato di Jannik

19:42

Ancora parità: Zverev 2-2

Ancora un 30-30 sul servizio di Zverev, il tedesco resta concentrato e pareggia i conti

19:36

Avanti Sinner: 2-1

Zverev riesce a prendersi solo un 15 con un'ottima risposta, per il resto è solo Sinner

19:33

Stesso spartito: Zverev 1-1

Vacilla Zverev, Sinner allunga sullo 0-30 ma poi commette due errori che rimettono tutto in parità. Sascha si ritrova e porta a casa il game.

19:28

Sinner stappa il terzo set: 1-0

Solo una sbavatura sul 40-0 per Jannik, è suo il primo game della terza frazione

19:22

Sinner-Zverev 1-1: ora il terzo set

Due set con lo stesso spartito: il primo tie-break se lo prende Zverev, il secondo Sinner. La finale dei Championship in perfetto equilibrio

19:20

Sinner pareggia i conti: è suo il tie-break del secondo set

Zverev regala subito il primo mini-break con Sinner che si porta sull'1-0. Nei due successivi turni di battuta, il numero 1 del mondo scappa sul 3-0. Zverev tentenna e manda sulla rete il 4-0 che vale il secondo mini-break per Jannik. Per una questione di millimetri non arriva il colpo del match di Sinner e Zverev si porta sul 4-1. Il tedesco recupera un break al cambio campo, ma Sinner si tiene a debita distanza sul 5-2. Con il terzo mini break arrivano ben 4 set point per Jannik che pareggia i conti chiudendo sul immediatamente sul 7-2.

19:13

Equilibrio perfetto: il dato

Nessuna occasione di break nel secondo set, nessuno dei due tennisti è mai riuscito ad avvicinarsi a rubare il servizio all'avversario

19:11

Come nel primo set: decide il tie-break

Zverev continua a sfiorare la perfezione, Sinner lavora sulle palle corte e prolunga il secondo set ancora al tie-break.

19:07

Zverev si assicura il tie-break: 6-5

Solo un 15 concesso al numero 1 del mondo, Zverev si assicura il tie-break

19:04

Sinner resta nel set: 5-5

Jannik resta nel set prendendosi il 10° game, due scambi spettacolari accendeono il Centrale

18:58

Zverev solido: 5-4

Zverev infila l'ottavo e il nono ace della sua partita, Sinner strappa un 30, ma resta avanti il tedesco

18:54

Scorre rapido l'ottavo game: Sinner 4-4

Dura poco l'ottavo game con Jannik che rimette di nuovo tutto in parità, Zverev conquista un solo 15

18:50

Rimette la freccia Zverev: 4-3

Primo serve and volley di Zverev con un pregevole Sinner e conquistare il primo 15. Il servizio è la chiave per il tedesco che vince anche una battaglia a rete fino a portarsi nuovamente avanti.

18:47

Anche il secondo set in perfetto equilibrio: Sinner 3-3

Primo doppio fallo della partita per Sinner regolato subito con un ace. Zverev con un po' di fortuna sul nastro riesce a portarsi sul 30-30, poi Jannik si invola verso la conquista del sesto game.

18:41

Di nuovo avanti Zverev: 3-2

Arriva sul 40-0 con molta fiducia Zverev, Sinner però non ci sta e accorcia sul 40-30: il quinto game se lo prende il tedesco

18:37

Sinner aggancia: 2-2

Prova a variare qualcosa Sinner, Sascha resta a secco nel quarto game e parità

18:32

Perfetto Zverev: 2-1

Allarga le braccia Sinner davanti alla solidità di Zverev che lo lascia a zero e si riporta avanti nel punteggio

18:30

Ancora vantaggi: Sinner 1-1

Equilibrio totale con il primo turno al servizio di Sinner che si prolunga ai vantaggi. Jannik non trema e parità

18:24

Zverev apre il secondo set: 1-0 ai vantaggi

Sinner prova a scuotersi con un gran passante, ma Zverev trona a macinare al servizio e si porta sul 30-15. Jannik prova anche la palla corta per il 30-30, Zverev si rimette avanti, ma Jan prolunga tutto ai vantaggi dove a spuntarla è sempre Sascha con un ace (il settimo del match)

18:19

Set interminabile: Zverev avanti 1-0

Primo set che supera di poco l'ora di gioco, il tedesco lo conquista dopo un tie-break lunghissimo e ora inizierà il secondo al servizio

18:17

Zverev conquista il primo set: Sinner cede al tie-break 9-7

Primo punto di Jan a sollevare il gesso delle linee sul Centrale, Zverev pareggia e poi sorpassa rimandando il servizio tra le mani dell'altoatesino. Con il sesto ace e un'altra preziosa prima, Sinner avanza sul 3-2 ma Zverev gli risponde a tono e si gira sul totale equilibrio: 3-3. Il 4-3 del tedesco viene accompagnato dal quarto ace, ma una voleé stupenda e il settimo ace di Jannik ribaltano nuovamente il punteggio sul 5-4. Continua la battaglia a suon di prime perfette e Zverev ritorna avanti sul 6-5 a set point. Ma lo spettacolo va avanti e si gira nuovamente sul 6-6 che diventa 7-6 per Jannik poco dopo con un altro ace che vuol dire set point annullato però sempre da un ace di Zverev. Torna a set point il tedesco sull'8-7 che con un dritto magico si prende il primo set.

18:04

Primo set al tie-break: Zverev 6-6

15 iniziale per Jannik con uno schiaffo al volo, poi Sascha pizzica tutte le linee e prolunga il primo set al tie-break

18:00

Tie-break assicurato: Sinner 6-5

Spettacolare il numero 1 del mondo che con un gran tennis si riporta avanti, trova il quinto ace che chiude l'11° game e si assicura il tie-break

17:57

Perfetta parità: Zverev sul 5-5

Applausi per Zverev che si salva con un dritto lungo linea meraviglioso e poi infila il suo secondo ace. Sinner strappa un 15 con un po' di fortuna, ma nulla di più

17:53

Zverev servirà per restare nel set: Sinner 5-4

Botta e risposta nel nono game con il punteggio sul 30-30. Un dritto ad aprire il campo e un errore di Sascha portano a Sinner il 5-4. Ora il tedesco servirà per restare nel set

17:48

Zverev col brivido: annulla una palla break e 4-4

Zverev arriva sul 40-15 con il suo primo ace del match, Jannik però non ci sta e raggiunge il tedesco prolungando il game ai vantaggi. Sascha perde certezze e con il primo doppio fallo della partita regala la prima palla break. Jannik stecca e non approfitta, Zverev ritrova sicurezza e porta a casa il gioco più lungo di questo inizio della finale.

17:39

Sinner di nuovo avanti: 4-3

Quarto ace del match per il numero 1 del mondo che scappa sul 40-0. Poi due errore gratuiti e Zverev accorcia, ma il settimo game è suo

17:35

Tutto facile per Zverev: 3-3

Corre rapido il sesto game con il tedesco perfetto al servizio, Jannik resta a 0

17:31

Reazione Sinner: 3-2

Perde i primi due punti al servizio l'azzurro e Zverev allunga sullo 0-30. Jan reagisce con un ace e ribalta fino al 40-30 fino alla chiusura che vale il quinto game

17:28

Equilibrio, Zverev si porta sul 2-2

Sinner riesce a guadagnare un 30 domando il servizio del tedesco che porta a casa il quarto game

17:25

Royal Box, chi c'è a vedere la finale

Tutti i vip presenti alla sfida tra Sinner e Zverev. GUARDA LA GALLERY

17:23

Pallonetto a chiudere: Sinner 2-1

Zverev riesce a rispondere al servizio di Sinner, ma alla fine non conquista mai il punto. Jannik serve con qualche problema sulla prima per poi chiudere il terzo game con un lob spettacolare

17:19

Zverev parte bene: 1-1

Inizio solido del tedesco al servizio, Jannik a zero senza troppe possibilità di replica: parità

17:17

Avanti Sinner: 1-0

Il tedesco avanza sul 15-30 grazie ad un errore di Jannik, l'azzurro reagisce con il primo ace, poi spara altre due ottime prime e alla fine porta a casa il primo game

17:11

Inizia la finale di Wimbledon

Jannik Sinner apre il match al servizio

17:07

Warm-up e poi si parte

Scambiano sull'erba dell'All England Club i due tennisti: è tutto pronto per la finale

17:06

Inizierà Sinner al servizio

Zverev vince il sorteggio ma sceglie di rispondere, il match sarà apero in battuta dal campione in carica

17:01

L'ingresso sul Centrale

Alexander Zverev e Jannik Sinner entrano in campo: tra poco l'inizio della finale di Wimbledon

16:53

Sinner si scalda

Esercizi di riscaldamento per Sinner sotto gli occhi del suo preparatore Ferrara: a breve l'azzurro farà il suo ingresso in campo insieme a Zverev

16:40

Sinner, ecco il segreto per riattivare i superpoteri!

Strafelice per aver domato Djokovic, il numero 1 del mondo studia già la tattica migliore per alzare di nuovo il trofeo a Wimbledon. Ha battuto Sascha negli ultimi nove match: "Ma no, non lo sottovaluterò" LEGGI TUTTO

16:25

L'arbitro della finale

Sarà Eva Asderaki-Moore, arbitro di sedia con qualifica "Gold Badge" dal 2007, a dirigere la finale tra Sinner e Zverev. Finora ha arbitrato due finali di singolare maschile agli US Open (2015, 2024) e una al Roland Garros (2025)

16:10

Santopadre: "Zverev soffre Sinner. Ecco cosa serve a Jannik per vincere"

"Il tedesco è migliorato, ma l’azzurro ha dimostrato a Londra di vivere un momento davvero al top. L'andamento del primo set potrà indirizzare la partita" LEGGI TUTTO

15:55

Sinner insegue la storia

Il tedesco è al top del proprio livello ma l'azzurro parte favorito per il suo tennis potente, vario e preciso, supportato da una super forma LEGGI TUTTO

15:40

Sinner-Zverev, dove vederla in tv

La finale di Wimbledon 2026 sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) e in chiaro su TV8. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go

15:30

Sinner-Zverev: tutti i precedenti

Questi tutti gli incontri disputati tra Sinner e Zverev, che tornano a contendersi una finale Slam dopo l'Australian Open 2025. Il bilancio dei precedenti riporta 10 vittorie su 14 per il 4 volte campione Major

2026, Madrid , finale: Sinner b. Zverev 6-1, 6-2

, finale: b. Zverev 6-1, 6-2 2026, Monte Carlo , semifinale: Sinner b. Zverev 6-1, 6-4

, semifinale: b. Zverev 6-1, 6-4 2026, Miami , semifinale: Sinner b. Zverev 6-3, 7-6(4)

, semifinale: b. Zverev 6-3, 7-6(4) 2026, Indian Wells , semifinale: Sinner b. Zverev 6-2, 6-4

, semifinale: b. Zverev 6-2, 6-4 2025, Atp Finals , round robin: Sinner b. Zverev 6-4, 6-3

, round robin: b. Zverev 6-4, 6-3 2025, Parigi-La Defense Arena , semifinale: Sinner b. Zverev 6-0, 6-1

, semifinale: b. Zverev 6-0, 6-1 2025, Vienna , finale: Sinner b. Zverev 3-6, 6-3, 7-5

, finale: b. Zverev 3-6, 6-3, 7-5 2025, Australian Open , finale: Sinner b. Zverev 6-3, 7-6(4), 6-3

, finale: b. Zverev 6-3, 7-6(4), 6-3 2024, Cincinnati , semifinale: Sinner b. Zverev 7-6(9), 5-7, 7-6(4)

, semifinale: b. Zverev 7-6(9), 5-7, 7-6(4) 2023, Us Open , quarto turno (Round of 16): Zverev b. Sinner 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3

, quarto turno (Round of 16): b. Sinner 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3 2022, Monte Carlo , quarti di finale: Zverev b. Sinner 5-7, 6-3, 7-6(5)

, quarti di finale: b. Sinner 5-7, 6-3, 7-6(5) 2021, Us Open , quarto turno (Round of 16): Zverev b. Sinner 6-4, 6-4, 7-6(7)

, quarto turno (Round of 16): b. Sinner 6-4, 6-4, 7-6(7) 2020, Colonia 2 , semifinale: Zverev b. Sinner 7-6(3), 6-3

, semifinale: b. Sinner 7-6(3), 6-3 2020, Roland Garros, quarto turno: Sinner b. Zverev 6-3, 6-3, 4-6, 6-3

All England Lawn Tennis and Croquet Club, Londra