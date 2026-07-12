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Zverev cade sulla palla break: il bellissimo gesto di fair play di Sinner durante la finale di Wimbledon

Grande spavento per il tedesco, che scivola durante il terzo set dell'ultimo atto dei Championships. Jannik però si rende protagonista di un atto di generosità
2 min
WimbledonsinnerZverev
Zverev cade sulla palla break: il bellissimo gesto di fair play di Sinner durante la finale di Wimbledon© Getty Images

Attimi di tensione a metà del terzo set della finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. Sul punteggio di 3-3, l'italiano ha annullato la prima palla break della sua partita con una splendida palla corta vincente. Tuttavia, il tedesco, nel tentativo di scattare in avanti, è scivolato ed è rimasto a terra dolorante, toccandosi il ginocchio destro.

Sinner è corso subito nella metà campo di Zverev per sincerarsi delle sue condizioni e lo ha aiutato a rialzarsi, tra gli applausi del Campo Centrale. Dopo lo spavento, fortunatamente non sembra nulla di grave e il tedesco ha ripreso regolarmente l'incontro, con Jannik che è riuscito a portare a casa il game.

Break nel game successivo

Il break è arrivato proprio nel game seguente, sul 4-3, ed è stato il primo di tutto l'incontro. Sinner è riuscito a strappare il servizio al suo avversario al termine di un lungo scambio che ha scatenato la frustrazione di Zverev, il quale ha gettato a terra la racchetta. Il fatto curioso è che anche qui c'è stata una scivolata, stavolta meno evidente, da parte di Jannik, che è riuscito a difendersi in modo miracoloso per poi vincere il punto e il terzo set.

Clicca qui per seguire la finale in diretta sul nostro sito.

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