Zverev cade sulla palla break: il bellissimo gesto di fair play di Sinner durante la finale di Wimbledon

Attimi di tensione a metà del terzo set della finale di Wimbledon tra Jannik Sinner e Alexander Zverev . Sul punteggio di 3-3, l'italiano ha annullato la prima palla break della sua partita con una splendida palla corta vincente. Tuttavia, il tedesco, nel tentativo di scattare in avanti, è scivolato ed è rimasto a terra dolorante, toccandosi il ginocchio destro .

Sinner è corso subito nella metà campo di Zverev per sincerarsi delle sue condizioni e lo ha aiutato a rialzarsi, tra gli applausi del Campo Centrale. Dopo lo spavento, fortunatamente non sembra nulla di grave e il tedesco ha ripreso regolarmente l'incontro, con Jannik che è riuscito a portare a casa il game.

Break nel game successivo

Il break è arrivato proprio nel game seguente, sul 4-3, ed è stato il primo di tutto l'incontro. Sinner è riuscito a strappare il servizio al suo avversario al termine di un lungo scambio che ha scatenato la frustrazione di Zverev, il quale ha gettato a terra la racchetta. Il fatto curioso è che anche qui c'è stata una scivolata, stavolta meno evidente, da parte di Jannik, che è riuscito a difendersi in modo miracoloso per poi vincere il punto e il terzo set.

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