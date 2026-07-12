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"Ancora una volta hai dimostrato perché sei il migliore del mondo": Zverev si congratula così con Sinner!

Il tennista tedesco cede al numero 1 del mondo nella finale di Wimbledon ma si dice convinto "di poterlo vincere"
2 min
WimbledonZverevsinner
"Ancora una volta hai dimostrato perché sei il migliore del mondo": Zverev si congratula così con Sinner!© Getty Images

Jannik Sinner trionfa a Wimbledon! L'azzurro batte Alexander Zverev 6-7 7-6 6-3 6-4 e si aggiudica lo slam londinese per il secondo anno consecutivo, dopo aver sconfitto Carlos Alcaraz nel 2025. A differenza degli ultimi confronti diretti con il tedesco nei quali aveva dominato, stavolta la partita è stata estremamente equilibrata, merito di un grande Zverev che ha giocato la sua miglior partita su erba e ha costretto Jannik agli straordinari.

Le parole di Zverev

"Jannik, non mi piaci più, ho perso contro di te 9 volte di fila". Zverev ha iniziato così, in modo ironico, la sua intervista durante la premiazione, facendo i complimenti a Sinner: "Ancora una volta hai dimostrato perché sei il migliore del mondo, è stato bello condividere il campo con te e mi congratulo anche con il tuo team: siete partiti fuori dai primi 10 e siete arrivati al n.1 e a vincere tanti slam, vi meritate i complimenti". Il tedesco ha poi ringraziato il suo team: "Abbiamo avuto due bei mesi anche dopo questa finale persa. Non avevo mai giocato neanche i quarti a Wimbledon, ora a 29 anni posso finalmente credere di poterlo vincere". Chiusura sul magico palcoscenico del Campo Centrale di Wimbledon: "Ringrazio il pubblico per queste due bellissime settimane, ho sempre giocato con lo stadio pieno, sono arrivato in finale per merito vostro. Giocare sul Centrale è sempre speciale, è il campo più unico del mondo", ha concluso Zverev.

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