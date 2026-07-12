"Ancora una volta hai dimostrato perché sei il migliore del mondo": Zverev si congratula così con Sinner!

Le parole di Zverev

"Jannik, non mi piaci più, ho perso contro di te 9 volte di fila". Zverev ha iniziato così, in modo ironico, la sua intervista durante la premiazione, facendo i complimenti a Sinner: "Ancora una volta hai dimostrato perché sei il migliore del mondo, è stato bello condividere il campo con te e mi congratulo anche con il tuo team: siete partiti fuori dai primi 10 e siete arrivati al n.1 e a vincere tanti slam, vi meritate i complimenti". Il tedesco ha poi ringraziato il suo team: "Abbiamo avuto due bei mesi anche dopo questa finale persa. Non avevo mai giocato neanche i quarti a Wimbledon, ora a 29 anni posso finalmente credere di poterlo vincere". Chiusura sul magico palcoscenico del Campo Centrale di Wimbledon: "Ringrazio il pubblico per queste due bellissime settimane, ho sempre giocato con lo stadio pieno, sono arrivato in finale per merito vostro. Giocare sul Centrale è sempre speciale, è il campo più unico del mondo", ha concluso Zverev.