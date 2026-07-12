Sinner: “Vincere di nuovo a Wimbledon è incredibile. Sto dando la mia vita per questo sport”. Su Zverev...

Jannik Sinner si conferma Re dell'erba. Il numero uno del mondo rimonta Alexander Zverev - reduce dal successo al Roland Garros - in finale e vince per la seconda volta consecutiva i Championships: 6-7 (7) 7-6(2) 6-3 6-4, in tre ore e 46 minuti di gioco, il punteggio in favore del 24enne di Sesto che, sotto gli occhi di Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, e Andrea Abodi, Ministro per lo sport e i giovani, mette in bacheca il quinto Slam della carriera, dopo i due Australian Open (2024, 2025), uno Us Open (2024) e Wimbledon nel 2025. Con il bis concesso all'All England Club Sinner - 30 titoli Atp - diventa anche il decimo tennista nell'Era Open a vincere due Wimbledon in fila dopo Rod Laver (1968-69), John Newcombe (1970-71), Bjorn Borg (1976-80), John McEnroe (1983-84), Boris Becker (1985-86), Pete Sampras (1993-95, 1997-2000), Roger Federer (2003-07), Novak Djokovic (2014-15, 2018-22) e Carlos Alcaraz (2023-24). Il numero uno azzurro ha parlato al termine dell'incredibile successo messo a segno contro Sascha Zverev .

Le parole di Sinner

"Complimenti a Zverev e al suo team. Una grande battaglia, sono convinto che ce la farai a vincere qui. Poi vuoi diventare numero uno e ora ci sei più vicino". Queste le parole di confronto di Sinner nei confronti del suo avversario durante la premiazione. "Abbiamo iniziato tutti e due bene, servendo alla perfezione. Ero preparato al meglio grazie a tutto il mio box. Ho visto che mamma è uscita un paio di volte. E' stata una bellissima finale e si gioca in due, io e Sascha abbiamo dato tutto. Contento della vittoria e del livello. Non c'è un posto migliore dove giocare a tennis. Non sai quante domeniche potrai tornare qui, davanti a persone così speciali, sono state due settimane speciali. Il pubblico mi ha dato le sensazioni più belle che un giocatore di tennis possa provare. Ci sono stati un paio di giorni caldi e voglio ringraziare i raccattapalle per tutto quello che fanno. Rendete il più semplice possibile la nostra vita sul campo e grazie all'organizzazione ci vediamo il prossimo anno".

Sinner: "Vincere due volte a Wimbledon è incredibile"

"Dopo Parigi abbiamo lavorato veramente tanto, abbiamo avuto delle giornate infinite, sto dando tutta la mia vita per questo sport e avere di nuovo un titolo dello Slam vuol dire tantissimo per me". Così Jannik Sinner ai microfoni di Sky Sport dopo aver vinto Wimbledon per il secondo anno di fila. "Vincere qui a Wimbledon, due volte, è incredibile, non pensavo fosse possibile, sono super contento di questo", ha aggiunto il 24enne altoatesino, simbolo di uno sport italiano vincente.

"Credo che in questo momento abbiamo in Italia un movimento incredibile, in tutto lo sport - sottolinea - Nel tennis stiamo facendo bene: Cobolli ha fatto la finale a Parigi, Berrettini sta facendo benissimo. In MotoGp stiamo andando fortissimo, Kimi (Antonelli, ndr) l'ho visto qua ed è un ragazzo d'oro. Siamo tutte persone che vogliono dare il 100% e sono felice di fare parte anch'io di questo giro", ha aggiunto Sinner, prima di soffermarsi a fare due battute col principe William, la moglie Kate e i loro due figli.