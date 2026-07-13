C’è anche Sinner, aggiungi un posto a tavola: è tra i favolosi dieci di Wimbledon

C’è chi lascia e chi raddoppia. Jannik Sinner trionfa a Wimbledon per la seconda volta regolando Alexander Zverev e sbarca nel club esclusivo di quelli che nella Scala del tennis su erba hanno vinto due volte di seguito. Tornare un anno dopo e mettere in fila “erbivori e no” non è una cosa da tutti. Prima di Sinner ce l’hanno fatta solo in nove e sono il gotha di quelli che campioni lo sono, ma almeno alla seconda se non di più. Ieri Zverev ha provato a rompere le uova nel paniere dell’altoatesino, ma non c’è riuscito. Il tedesco aveva un sogno: fare l’accoppiata Roland Garros-Wimbledon come è successo solo a nove campionissimi. La dolce Parigi gli ha portato in dote la sua prima vittoria in un torneo Slam e lo ha trasformato. Un successo che gli ha dato fiducia, tanto da risolvere a suo favore il braccio di ferro del primo set. Poi le cose sono cambiate nel rispetto delle statistiche.

Jannik conferma la statistica

Nelle ultime cinque precedenti edizioni delle finale di Wimbedon in quattro occasioni chi ha vinto il primo set si è lasciato sfuggire il trofeo del piccolo ananas. Fu così nel 2021 per Matteo Berrettini, nel 2022 per Nick Kyrgios, nel 2023 per Nole Djokovic, nel 2025 per Carlos Alcaraz. Un anno fa Jannik lasciò il primo set al suo rivale spagnolo poi con rigore sudtirolese andò a prendersi il trofeo con un triplo 6-4, da puntiglioso agrimensore di se stesso e del suo gioco. Alcaraz incassò facendo i complimenti a Jannik e gli lasciò la scena: la prima volta con i Reali di Inghilterra, la prima volta col nome inciso subito dopo la finale come vuole tradizione, la prima volta al ballo con Iga Swiatek. Quest’anno serata di gala con Linda Noskova.

Il record di vittorie è di Federer

Ma a ruotare attorno Sinner sono stati gli altri campioni capaci di vincere due volte di seguito sul Centre Court. E alcuni lo hanno fatto più volte di fila. Il primo fu Rod Laver capace di riuscirci due volte, poi venne un altro australiano John Newcombe. L’era Borg ha qualcosa di mitico con cinque successi tra il 1976 e il 1980, seguito da John McEnroe e Boris Becker. Gli anni ‘90 sono segnati dal dominio di Pete Sampras che tra il 1993 e il 2000 vinse sette volte con l’unico neo del 1996 in cui fu fermato, ai quarti, da Richard Kraijcek che poi si aggiudicò il titolo. Quindi è venuto il regno di Roger Federer e quello di Novak Djokovic. Infine nel 2023 e nel 2024 è stato Carlos Alcaraz a fare il suo ingresso nel club. Per questo Jannik non poteva tirarsi indietro. Da ieri il club dei campioni alla seconda ha aggiunto un posto a tavola. Ora spetta a Jannik fare in maniera che quel posto diventi monumentale. E nella personale storia della carriera che Sinner sta costruendo giorno dopo giorno il bis a Wimbledon ha un peso specifico come uranio arricchito che scatena energia. Per il campione è la riposta al suo rivale di questi anni. Jannik raggiunge Alcaraz in questo club e rilancia la sfida per diventare ancora più grande. Per il sistema Italia infine è un’altra consacrazione. Con Sinner il tricolore sventola in un campo dove non era mai successo e lo fa per la seconda volta di seguito. La storia è adesso.