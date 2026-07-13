Cahill e il futuro con Sinner: "Rimarrò fino a fine anno, poi vedremo". Sul ko di Jannik al Roland Garros...

"Rimarrò fino alla fine del 2026, poi vedremo. Avevo detto che avrei smesso alla fine del 2025, ma poi ho cambiato idea. Per ora arriveremo fino alla fine della stagione, poi ci siederemo come squadra e parleremo di ciò che sarà meglio per Jannik". Il coach australiano Darren Cahill, che fa parte del team di Jannik Sinner guidato da Simone Vagnozzi, ha commentato il successo dell'azzurro su Alexander Zverev in finale a Wimbledon partendo dal proprio futuro e promettendo che almeno per tutto il 2026 resterà con Sinner. Nel corso del torneo, ha spiegato Cahill, l'italiano "è stato messo in difficoltà fin dal primo turno. È riuscito a rimontare e a vincere una partita al quinto set, cosa che è stata molto importante per la sua fiducia e per il suo equilibrio mentale. Poi è migliorato sempre di più con il passare degli incontri".
L'analisi della finale
"Nei momenti importanti della finale Jannik ha avuto il coraggio di prendere l'iniziativa, invece di aspettare l'avversario in difesa. Ha tolto tempo a Zverev. Dal punto di vista di un allenatore, sono tutti aspetti estremamente positivi. Oggi entrambi hanno disputato una partita straordinaria, ma soprattutto Jannik", ha dichiarato a proposito della finale Cahill, prima di elogiare le qualità di Zverev: "Di Alexander sapevamo che era capace di giocare così ma non sapevamo per quanto tempo sarebbe riuscito a mantenere quel livello. Quando cerchi di giocare costantemente al limite, nella finale di Wimbledon sul Centre Court contro Jannik, è davvero difficilissimo. E lui è stato eccezionale. Sarebbe potuto andare avanti di due set. Se continuerà a giocare con questo livello e con questo stile, è già un avversario molto pericoloso, ma in futuro lo diventerà ancora di più. Adesso, dopo aver conquistato uno Slam con quella vittoria a Parigi, si vede chiaramente che in campo ha maggiore sicurezza".
Un'altra reazione d'orgoglio dopo Parigi
Anche stavolta, Sinner arrivava a Wimbledon dalle delusioni del Roland Garros: l'anno scorso perse la finale al tie-break del quinto set contro Carlos Alcaraz dopo aver sprecato 3 match point nel quarto, mentre quest'anno è uscito di scena al secondo turno con Juan Manuel Cerundolo a causa di un evidente problema fisico che si è manifestato mentre Jannik stava dominando con il punteggio di 6-3 6-2 5-2. "Non siamo riusciti a individuare con precisione cosa sia accaduto. Dopo quel torneo ha fatto tutti gli esami necessari e abbiamo apportato alcune modifiche alla preparazione, soprattutto al modo in cui affronta le giornate molto calde" - ha ammesso Cahill -. Jannik è stato capace di incassare un colpo durissimo, rialzarsi, venire qui e lavorare come un matto. Siamo arrivati 12 giorni prima dell'inizio del torneo e abbiamo scelto di non disputare alcun torneo di preparazione. Sapevamo quindi che le prime partite sarebbero state molto complicate per lui. Ma lui abbassa la testa e lavora".
L'atteggiamento da campione
Alle parole di Cahill fa eco Vagnozzi, il quale afferma che uno dei pregi di Sinner sta nel non rimanere "abbattuto a lungo. Naturalmente, subito dopo quelle sconfitte è molto deluso. Ma già il giorno successivo ci chiama e dice: "Bene ragazzi, cosa facciamo adesso? Torniamo in campo. Su cosa lavoriamo? Qual è il piano? Dove andiamo? Cosa dobbiamo fare per diventare migliori?". Questo è il suo atteggiamento nel tennis, ma anche nella vita. È uno dei motivi per cui è così piacevole lavorare con lui", ha spiegato il coach italiano.
La voglia continua di migliorarsi
Con il secondo trionfo consecutivo a Wimbledon Sinner continua a scrivere pagine di storia: 30 titoli conquistati, di cui 5 slam, 100 incontri vinti nei major e 80 settimane da numero 1 del mondo, le quali lo collocano già nella top 10 dell'era Open. Nonostante ciò, l'azzurro non ha intenzione di fermarsi, c'è sempre l'opportunità di migliorarsi, sulla scia di quanto fatto dai vari Federer, Nadal e Djokovic: "Non hanno mai smesso di cercare di migliorare. Si sono spinti a vicenda a livelli incredibili. A ventiquattro anni, se vuoi costruire una carriera lunga e vincente, devi continuare ad aggiungere nuove soluzioni al tuo tennis. Anche oggi, nella finale, abbiamo visto cose che normalmente a Jannik non piace fare: rovesci in slice, qualche pallonetto, alcune smorzate", ha rivelato Cahill.
Sinner giocherà a Montreal?
Sinner è ancora in corsa per un altro record, ovvero la vittoria di tutti i Masters 1000 stagionali: dopo Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid e Roma, il prossimo appuntamento sarà Montreal. L'italiano è iscritto alla entry list del torneo, ma all'indomani del successo di Wimbledon è ancora presto per capire se in Canada ci sarà oppure no. Cahill ha provato a fare chiarezza: "C'è una differenza. Dodici mesi fa, tra Wimbledon e il Canada c'erano soltanto due settimane: con un calendario così compresso, se arrivavi fino all'ultimo weekend di Wimbledon era molto difficile presentarsi subito competitivo in Canada. Quest'anno invece ci sono tre settimane, il torneo è nel programma: ci sederemo insieme come squadra e decideremo il calendario per il resto della stagione. I Masters 1000 sono eventi estremamente importanti e la nostra intenzione è mettere Jannik nelle migliori condizioni possibili per fare bene", ha concluso.
"Rimarrò fino alla fine del 2026, poi vedremo. Avevo detto che avrei smesso alla fine del 2025, ma poi ho cambiato idea. Per ora arriveremo fino alla fine della stagione, poi ci siederemo come squadra e parleremo di ciò che sarà meglio per Jannik". Il coach australiano Darren Cahill, che fa parte del team di Jannik Sinner guidato da Simone Vagnozzi, ha commentato il successo dell'azzurro su Alexander Zverev in finale a Wimbledon partendo dal proprio futuro e promettendo che almeno per tutto il 2026 resterà con Sinner. Nel corso del torneo, ha spiegato Cahill, l'italiano "è stato messo in difficoltà fin dal primo turno. È riuscito a rimontare e a vincere una partita al quinto set, cosa che è stata molto importante per la sua fiducia e per il suo equilibrio mentale. Poi è migliorato sempre di più con il passare degli incontri".
L'analisi della finale
"Nei momenti importanti della finale Jannik ha avuto il coraggio di prendere l'iniziativa, invece di aspettare l'avversario in difesa. Ha tolto tempo a Zverev. Dal punto di vista di un allenatore, sono tutti aspetti estremamente positivi. Oggi entrambi hanno disputato una partita straordinaria, ma soprattutto Jannik", ha dichiarato a proposito della finale Cahill, prima di elogiare le qualità di Zverev: "Di Alexander sapevamo che era capace di giocare così ma non sapevamo per quanto tempo sarebbe riuscito a mantenere quel livello. Quando cerchi di giocare costantemente al limite, nella finale di Wimbledon sul Centre Court contro Jannik, è davvero difficilissimo. E lui è stato eccezionale. Sarebbe potuto andare avanti di due set. Se continuerà a giocare con questo livello e con questo stile, è già un avversario molto pericoloso, ma in futuro lo diventerà ancora di più. Adesso, dopo aver conquistato uno Slam con quella vittoria a Parigi, si vede chiaramente che in campo ha maggiore sicurezza".