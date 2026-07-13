Cahill e il futuro con Sinner: "Rimarrò fino a fine anno, poi vedremo". Sul ko di Jannik al Roland Garros...

Un'altra reazione d'orgoglio dopo Parigi

Anche stavolta, Sinner arrivava a Wimbledon dalle delusioni del Roland Garros: l'anno scorso perse la finale al tie-break del quinto set contro Carlos Alcaraz dopo aver sprecato 3 match point nel quarto, mentre quest'anno è uscito di scena al secondo turno con Juan Manuel Cerundolo a causa di un evidente problema fisico che si è manifestato mentre Jannik stava dominando con il punteggio di 6-3 6-2 5-2. "Non siamo riusciti a individuare con precisione cosa sia accaduto. Dopo quel torneo ha fatto tutti gli esami necessari e abbiamo apportato alcune modifiche alla preparazione, soprattutto al modo in cui affronta le giornate molto calde" - ha ammesso Cahill -. Jannik è stato capace di incassare un colpo durissimo, rialzarsi, venire qui e lavorare come un matto. Siamo arrivati 12 giorni prima dell'inizio del torneo e abbiamo scelto di non disputare alcun torneo di preparazione. Sapevamo quindi che le prime partite sarebbero state molto complicate per lui. Ma lui abbassa la testa e lavora".