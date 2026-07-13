Patten e Heliövaara conquistano Wimbledon: gli atleti Lotto tornano sul tetto del mondo

LONDRA, 11 luglio 2026 – Il britannico Henry Patten e il finlandese Harri Heliövaara sono di nuovo i re del doppio maschile a Wimbledon. Per la seconda volta, la straordinaria coppia firmata Lotto Sport ha sollevato il trofeo sul leggendario prato dell'All England Club, riaffermando il proprio dominio assoluto in vetta al ranking mondiale ATP. In una finale tattica e priva di palle break, durata un'ora e 42 minuti, i numeri uno al mondo si sono imposti per 7-6(4), 7-6(3) su Arévalo e Pavić, facendo valere la propria superiorità e freddezza in entrambi i tie-break.