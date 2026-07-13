Patten e Heliövaara conquistano Wimbledon: gli atleti Lotto tornano sul tetto del mondo

LONDRA, 11 luglio 2026 – Il britannico Henry Patten e il finlandese Harri Heliövaara sono di nuovo i re del doppio maschile a Wimbledon. Per la seconda volta, la straordinaria coppia firmata Lotto Sport ha sollevato il trofeo sul leggendario prato dell'All England Club, riaffermando il proprio dominio assoluto in vetta al ranking mondiale ATP. In una finale tattica e priva di palle break, durata un'ora e 42 minuti, i numeri uno al mondo si sono imposti per 7-6(4), 7-6(3) su Arévalo e Pavić, facendo valere la propria superiorità e freddezza in entrambi i tie-break.
I due campioni arricchiscono così la propria bacheca: questo successo segna infatti il loro terzo titolo del Grande Slam insieme (aggiungendosi a Wimbledon 2024 e Australian Open 2025) e il quinto trofeo assoluto della loro eccezionale stagione 2026, che li ha già visti vincere ad Adelaide, Doha, Dubai e Madrid.
Un'edizione di Wimbledon, quella del 2026, che ha visto brillare anche altri talenti del team Lotto Sport. Oltre al trionfo nel doppio maschile, spiccano infatti le eccellenti prestazioni di Storm Hunter, giunta fino all'atto conclusivo nella finale del doppio misto disputata giovedì, e di Anna Pushkareva, promettente talento del tennis internazionale, che ha conquistato il prestigioso titolo nel torneo di singolare ragazze. Con questi prestigiosi risultati, Lotto Sport ribadisce il suo impegno storico nel supportare il grande tennis ai massimi livelli, affiancando i propri campioni sui campi più importanti del mondo con innovazione, altissime prestazioni e l'inconfondibile stile italiano.