Sonego, esordio vincente a Gstaad: battuto Schwarzler in due set. Chi sfida Lorenzo agli ottavi

Lorenzo Sonego ha superato il primo turno del tabellone principale dell'"EFG Swiss Open Gstaad", torneo Atp 250 con un montepremi totale pari a 596.035 euro che si disputa sulla terra rossa della Roy Emerson Arena della città elvetica. Il piemontese, 83 del mondo, ha vinto all'esordio contro l'austriaco Joel Schwarzler, numero 171 del ranking Atp, con il punteggio di 6-4 7-6 (4) in un’ora e cinquanta minuti di gioco nel match che ha aperto il programma sul Centrale: si tratta della sua prima vittoria in quattro partecipazioni al torneo.
Il prossimo avversario di Sonego
Agli ottavi di finale Sonego sfiderà il vincente del match fra il belga Raphael Collignon e il qualificato kazako Timofey Skatov. In tabellone principale c'è anche il 19enne palermitano Federico Cinà, promosso dalle qualificazioni, che domani sfiderà al debutto nel main draw il francese Quentin Halys.