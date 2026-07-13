Sinner vince anche in tv: su Sky e TV8 quasi 6 milioni di spettatori nei momenti clou

TORINO
- Si chiude la miglior edizione di sempre di Wimbledon nella Casa dello Sport di Sky
, con 5 milioni 800 mila
spettatori unici medi** nelle due
settimane della 139esima edizione dei Championships.
La finale Sinner-Zverev
– in onda ieri dalle 17 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K e TV8 –
ha raccolto oltre 4 milioni 215 mila
spettatori medi complessivi in total audience*,
con il 33,8%
di share* e 9 milioni 800 mila
contatti unici**. Picco nei momenti finali dell’incontro, con 5 milioni 872 mila
spettatori medi complessivi in total audience*,
con il 40,5%
di share* Nel dettaglio, su Sky
, il secondo trionfo consecutivo dell’azzurro nel torneo londinese ha registrato 1 milione 367 mila
spettatori medi complessivi in total audience*, con l’11%
di share* e oltre 3 milioni
di spettatori unici**. Su TV8
il match è stato visto da 2 milioni 849 mila
spettatori medi complessivi in total audience*, con quasi il 23%
di share* e 7 milioni 776 mila
spettatori unici**.
Ottimi ascolti anche per il postpartita, con Sky Tennis Show che su Sky e TV8 ha registrato 1 milione 687 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con l’11% di share*.
La finale di Wimbledon fa segnare ottimi dati anche sui canali web e social di Sky Sport. Skysport.it ottiene 553 mila utenti unici, 4.5 milioni di pagine viste e 535 mila video views, mentre sui social di Sky e NOW sono state 1.3 milioni le interazioni e 20 milioni le video views. A livello di Social TV Audience la finale ottiene 1.3 milioni di interazioni
* Il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go.
** Il dato non include le visioni su Sky Go
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