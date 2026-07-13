Sinner vince anche in tv: su Sky e TV8 quasi 6 milioni di spettatori nei momenti clou

Ottimi ascolti anche per il postpartita , con Sky Tennis Show che su Sky e TV8 ha registrato 1 milione 687 mila spettatori medi complessivi in total audience*, con l’ 11% di share*.

, conspettatori unici medi** nelle duesettimane della 139esima edizione deiLa finale– in onda ieri dalle 17 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K e TV8 –ha raccolto oltrespettatori medi complessivi in total audience*,con ildi share* econtatti unici**. Picco nei momenti finali dell’incontro, conspettatori medi complessivi in total audience*,con ildi share* Nel dettaglio, su, il secondo trionfo consecutivo dell’azzurro nel torneo londinese ha registratospettatori medi complessivi in total audience*, con l’di share* e oltredi spettatori unici**. Suil match è stato visto daspettatori medi complessivi in total audience*, con quasi ildi share* espettatori unici**.

La finale di Wimbledon fa segnare ottimi dati anche sui canali web e social di Sky Sport. Skysport.it ottiene 553 mila utenti unici, 4.5 milioni di pagine viste e 535 mila video views, mentre sui social di Sky e NOW sono state 1.3 milioni le interazioni e 20 milioni le video views. A livello di Social TV Audience la finale ottiene 1.3 milioni di interazioni

* Il dato comprende le visioni su big screen e Sky Go.

** Il dato non include le visioni su Sky Go