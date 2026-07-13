Sinner bis a Wimbledon, Binaghi gongola e punge Malagò: "L'Italia a che ora gioca? Tanti auguri"

La stoccata a Malagò

A Londra è arrivata l'ennesima soddisfazione per il tennis azzurro: "Direi che la missione è compiuta a tutto tondo, non solo per la vittoria strepitosa di Sinner, ma anche per gli ottimi risultati di Cobolli e Paolini", le parole del numero 1 della Fitp, che poi si sofferma anche sul nuovo presidente Figc, Giovanni Malagò. "Consigli? Non ne ha bisogno, anche perché lui fa il contrario di quel che faccio io dalla A alla Z. Tanti auguri. Credo serva a tutti che il calcio vada meno peggio di come va adesso, la strada è lunga ma lui è sempre stato molto fortunato. La ricetta per rilanciare una federazione? Radere al suolo tutto, cacciare tutti e ricominciare da zero, capovolgendo quelli che erano i pilastri di una federazione che non produceva più niente. Malagò credo che farà il contrario", ha concluso Binaghi