“Sinner, una differenza da Djokovic. E migliorerà ancora! Ecco come”: Garbin sicura

Buongiorno Tathiana Garbin . L’Italia, non solo del tennis, si sta godendo il fenomeno Sinner . Lei dove l’ha vista la finale di Wimbledon contro Zverev? “ Alla televisione, da casa mia e mi spiace non essere stata lì in presenza. Purtroppo Jasmine Paolini si era fermata ai quarti di finale dopo un grande torneo. Sono felice della vittoria di Jannik, non è stato affatto facile ”.

"Zverev, non me l'aspettavo"

Si può dire che ha battuto il miglior Zverev mai visto? “Assolutamente sì, sono sincera e non mi aspettavo questo livello di tennis da parte sua, soprattutto questa superficie, pensavo avesse bisogno di più tempo per esprimersi con questa scioltezza. Avevo timore del suo dritto, per cui nei primi tre set ha dimostrato di essere un fortissimo numero 2. Ma Sinner ha fatto vedere di essere superiore a livello di tennis, fisico e di tenuta mentale: quindi ha dimostrato che c’è ancora un gap importante”.

L’ha guardata o se l’è gustata? Un conto è vederla da tifosa, un altro da addetto ai lavori... “Io quando ci sono i tennisti italiani sono sempre coinvolta da tifosa. Mi piace guardare il bel tennis ma se c’è l’azzurro non riesco a non emozionarmi. Dal bel gioco nascono passioni che non si possono allontanare. Anzi...”.