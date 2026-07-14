"Alcaraz, polso guarito": l’indiscrezione dalla Spagna. Ecco in quale torneo potrebbe tornare in campo

Carlos Alcaraz è pronto al rientro in campo . È questa la bomba sganciata dalla Spagna a pochi giorni dalla fine di Wimbledon con la seconda vittoria di fila di Jannik Sinner . Il murciano, che si è infortunato al polso nel primo turno dell' ATP 500 di Barcellona , ha saltato il resto della stagione sulla terra rossa e non era presente neanche all'All England Club. Adesso, le possibilità che possa tornare presto in campo per il finale della stagione aumentano giorno dopo giorno.

Alcaraz vicino al rientro

Il forfait al Master 1000 di Montreal, in programma dal 2 al 13 agosto, aveva acceso un piccolo campanello d'allarme, invece, Carlos Alcaraz sembra pronto al rientro. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo La Verdad, il polso sarebbe sano e complemente guarito. Per questo motivo, il murciano sta lavorando per tornare presto in campo. I segnali sono positivi e si attende soltanto l'ok del dottor Ángel Ruiz-Cotorro, che potrebbe arrivare già la prossima settimana.

Carlos Alcaraz ha messo nel mirino la difesa del titolo al Master 1000 di Cincinnati, ultimo torneo prima dell'ultimo Slam dell'anno e in programma a metà agosto. Lo spagnolo vorrà provare a bissare il successo dello scorso anno, arrivato in finale a causa del forfait di Jannik Sinner. Lo sguardo, comunque, è più ad ampio raggio: il grande obiettivo è il terzo titolo agli US Open.

"Sulla strada giusta"

Dopo l'infortunio al polso, Carlos Alcaraz ha documentato sui social il suo recupero. Ha pubblicato video in cui si allenava con la racchetta, sicuramente beneauguranti per il rientro in campo. "Sulla strada giusta", invece, ha scritto nell'ultimo post pubblicato su Instagram nei giorni scorsi, in cui si è mostrato sorridente e felice. Segnali importanti che lo avvicinano al rientro in campo. Dopo Wimbledon, lo spagnolo è scivolato al terzo posto della classifica ATP, quindi dovrà provare a scalare la classifica per provare a riprendersi quel primo posto con cui aveva chiuso il 2025. Difficile ma non impossibile per Carlos Alcaraz.