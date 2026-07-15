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Il doppio di...vertice Boselli-Luddi show

Nell’ultimo atto battuta la coppia Chieppa-Mirabella. Il presidente: «Decisiva la testa, anche nel tie-break»
Roberto Bertellino
1 min
Tennis
Il doppio di...vertice Boselli-Luddi show

Il torneo sociale, nei circoli, rappresenta spesso uno dei momenti più sentiti e vissuti dell’intera stagione. Non si tratta solo di partite, ma di sfide nelle sfide tra chi ogni giorno frequenta il club e conosce i propri amici-avversari meglio di chiunque altro, in campo e fuori. Ecco allora che tutto si amplifica e raggiunge apici assoluti e dai contorni a volte cinematografici. La voglia di vincere, mascherata dagli immancabili “sfottò”, diventa la nota dom

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