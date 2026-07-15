Sinner a casa Juve: controlli di routine per Jannik al J Medical dopo il trionfo a Wimbledon

Mattinata al J Medical per Jannik Sinner . Il tennista azzurro, reduce dal trionfo a Wimbledon , si è sottoposto questa mattina ad alcuni controlli di routine presso la struttura clinica della Juventus , alle porte di Torino nella pancia dell'Allianz Stadium. Il fuoriclasse altoatesino, vestito con una t shirt bianca e dei pantaloncini rossi, prima di lasciare il centro medico ha anche concesso foto e autografi tra i sorrisi e l'euforia dei tifosi incrociati fuori dalla struttura, mostrando ancora una volta un'umiltà da campione vero. Il Numero Uno al mondo non è nuovo dalle parti del J Medical: l'azzurro si è infatti recato recentemente alla clinica bianconera, più precisamente a fine maggio dopo il malore accusato al Roland Garros nel corso del match contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo , condotto inizialmente dall'azzurro per due set a zero prima di concederne tre consecutivi al suo avversario.

Sinner in visita al J Medical: e quei controlli nel 2024...

Jannik è arrivato questa mattina a Torino, poco prima delle 8, per poi lasciare la struttura attorno alle 10:30 dopo aver effettuato il check di routine. L'altoatesino è un assiduo frequentatore del centro medico bianconero, tant'è che gran parte dei controlli avvengono proprio a Torino. L'episodio risalente allo scorso maggio non è infatti l'unico: Jannik si è recato al J Medical anche nel 2024, periodo in cui l'azzurro era alle prese con un costante fastidio all'anca che ne limitava le prestazioni, proprio alla vigilia di quel Roland Garros che vide Sinner uscire in semifinale contro il vincitore della competizione, Carlos Alcaraz, reduce da un infortunio al polso che lo ha tenuto fuori dalle recenti competizioni. Lo scenario attuale è decisamente diverso: l'infortunio all'anca è ormai alle spalle, così come la sconfitta sulla terra rossa di Parigi contro il numero 2 spagnolo, con Jannik che ha da pochi giorni bissato il successo dello scorso anno a Wimbledon contro Zverev, rafforzando ulteriormente la sua posizione da Numero Uno nel ranking ATP.