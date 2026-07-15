Sonego, nulla da fare contro Collignon a Gstaad: passa il belga in due set

Lorenzo Sonego è stato eliminato agli ottavi di finale dell'"EFG Swiss Open Gstaad", Atp 250 con un montepremi totale pari a 596.035 euro che si sta disputando sulla terra battuta della città svizzera, alla Roy Emerson Arena. Reduce dal terzo turno a Wimbledon, miglior risultato di una stagione condizionata anche dai tre mesi di stop per l'infortunio al polso, il torinese, numero 83 del mondo, ha perso col punteggio di 7-6(2) 7-6(5) contro il 24enne belga Raphael Collignon, numero 42 Atp e settima testa di serie, che non aveva mai affrontato in carriera.
Sonego, nulla da fare a Gstaad: passa Collignon
Al termine di una gara durata poco più di due ore, è costretto ad alzare bandiera bianca Lorenzo Sonego. Dopo aver messo ko al primo turno l'austriaco Schwaerzeler, arriva la sconfitta agli ottavi di finali per l'azzurro. Seconda sconfitta negli ultimi tre incontri per Sonego, con la penultima che è arrivata proprio a Wimbledon contro lo statunitense Taylor Fritz dopo aver piegato l'argentino Etcheverry ed il canadese Diallo nei due turni precedenti. Il tennista torinese è stato l'unico italiano a prender parte al torneo attualmente in corso a Gstaad, motivo per cui non ci sarà un'altra rappresentanza azzurra in Svizzera. Il belga Collignon se la vedrà con il vincitore della sfida tra il tedesco Hanfmann ed il monegasco Vacherot, al ritorno in campo dopo esser stato costretto al ritiro al Roland Garros nel match contro il cileno Tabilo.