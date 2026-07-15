Sonego, nulla da fare contro Collignon a Gstaad: passa il belga in due set

Lorenzo Sonego è stato eliminato agli ottavi di finale dell'"EFG Swiss Open Gstaad", Atp 250 con un montepremi totale pari a 596.035 euro che si sta disputando sulla terra battuta della città svizzera, alla Roy Emerson Arena. Reduce dal terzo turno a Wimbledon, miglior risultato di una stagione condizionata anche dai tre mesi di stop per l'infortunio al polso, il torinese, numero 83 del mondo, ha perso col punteggio di 7-6(2) 7-6(5) contro il 24enne belga Raphael Collignon, numero 42 Atp e settima testa di serie, che non aveva mai affrontato in carriera.