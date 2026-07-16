Yacht e bionde, il recupero di Alcaraz: che sta succedendo all'arcirivale di Sinner

Si godeva il suo nuovo yacht di lusso (oltre 10 milioni di euro il valore del super catamarano lungo 27 metri) proprio mentre l’amico-rivale Jannik Sinner alzava per la seconda volta consecutiva il trofeo di Wimbledon . Carlos Alcaraz , complice l’infortunio al polso destro che lo ha bloccato da Barcellona, ad aprile, costringendolo a saltare i successivi Slam dopo aver trionfato in Australia, si sta davvero godendo l’estate. E lo sta facendo in Italia il 23enne di El Palmar, poco preoccupato di aver perso anche la seconda poltrona della classifica mondiale, sottrattagli da Alexander Zverev giunto all’ultimo atto dei Championships. Lo spagnolo si sta infatti rilassando in dolce compagnia sulla Costiera Amalfitana, toccando diverse destinazioni nel Golfo di Napoli, con tappe nelle isole di Procida, Ischia e Capri. Insieme al sette volte campione Major, c'erano una misteriosa ragazza bionda e altre tre coppie. A rivelarlo il settimanale iberico ‘Semana’ che li ha paparazzati sull’imbarcazione. E il direttore della rivista, Jorge Borrajo, nel corso di una trasmissione tv, ha fornito ulteriori elementi: “Carlos si sta godendo i suoi ultimi giorni di vacanza. Se tutto andrà per il meglio, tornerà ad allenarsi questa settimana. Lui e questa ragazza bionda hanno condiviso momenti teneri e molto intimi. Durante le giornate trascorse sulla Costiera Amalfitana, si notava il loro desiderio di rimanere da soli insieme”.

Alcaraz, il rientro si avvicina: ecco la potenziale data

Tutto ciò mentre il murciano sta per affrontare la fase decisiva del percorso di recupero, visto che – come riportato dai media del suo Paese – l’obiettivo è quello di rientrare al Masters 1000 di Cincinnati, a metà agosto, l’ultimo grande torneo di preparazione prima degli US Open dove nel 2022 ha firmato una storica vittoria da record di precocità. Il nome di Alcaraz non figura nell'entry list del precedente 1000 di Montreal (dove per il momento risulta iscritto invece l’azzurro n.1 del mondo), ma la decisione risponde a un programma medico e sportivo molto preciso, che sta portando Carlitos e il suo staff a non forzare i tempi per evitare possibili ricadute verso il finale di stagione. Prima dovrà esserci però il parere medico positivo per riprendere la racchetta (vera e propria, visto che alla ripresa degli allenamenti si è limitato a riprodurre il gesto con un attrezzo senza corde) e il dottor Angel Ruiz-Cotorro potrebbe concederlo nei prossimi giorni.

Carlitos nell'entry list di Cincinnati

Certo, il tempo per preparare a dovere il ritorno agonistico non sarebbe tanto (questa è la maggiore perplessità) per un atleta che non mette piede in campo da metà aprile e ha scelto fin da subito la via della cautela. A maggior ragione tenendo presente proprio come lo stesso Alcaraz abbia più volte ripetuto che tornerà a competere solo quando sarà guarito al 100%, avendo ancora molti anni di carriera davanti a sé e volendo evitare di commettere errori che potrebbero compromettere il suo futuro.

Insomma, i tanti tifosi del fuoriclasse iberico dovranno pazientare un po’ per avere la certezza di rivederlo in azione ed emozionarsi per il suo tennis. Come lo stesso Jannik per ritrovare quell’avversario-stimolo che tanto serve ai campioni. E proprio ieri sera il nome di Carlos è comparso nell’entry list di Cincinnati.