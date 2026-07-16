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Pellegrino eliminato a Bastad: Rublev vince al terzo set e vola ai quarti. Chi sfiderà Andrey

Il tennista pugliese saluta il Nordea Open cadendo contro il tennista russo nell'ultima e decisiva frazione
1 min
PellegrinoBastad

Andrea Pellegrino è uscito di scena negli ottavi del 'Nordea Open' (ATP 250 - montepremi 612.620 euro) che si sta disputando sulla terra rossa di Bastad, in Svezia. Il 29enne di Bisceglie, n.138 del ranking, dopo l’esordio vittorioso in due set sul giovane norvegese Nicolai BudkovKjaer, n.118 ATP (sesta vittoria stagionale, ottava in carriera nel circuito maggiore), al secondo turno ha ceduto per 7-6(3), 6-7(7), 6-3, in oltre due ore e mezza di partita, al russo Andrey Rublev, n.16 ATP e prima testa di serie del torneo che ha vinto nel 2023 (battendo Ruud in finale).

La partita

Il pugliese si è arreso contro il russo Andrey Rublev, numero 16 del ranking internazionale e primo favorito del seeding, col punteggio di 7-6 (3) 6-7 (7) 6-3. Nel secondo set Pellegrino aveva annullato, nel corso del tiebreak, tre match ball all'avversario. Poi, nella terza frazione, è decisivo il break di Rublev nel quarto gioco.Ora Rublev affronterà il vincente del match tra Baez e de Jong

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