Darderi in semifinale a Bastad, ma sfuma il derby con Travaglia: sfiderà il giovane talento Vallejo

BASTAD (Svezia) - Luciano Darderi è approdato alle semifinali del "Nordea Open" , torneo Atp 250 in scena sulla terra rossa di Bastad, in Svezia, con montepremi totale pari a 612.620 euro. L'italo-argentino, campione in carica, numero 18 del mondo e seconda testa di serie del main draw, ha sconfitto nei quarti di finale il portoghese Nuno Borges, numero 52 del ranking internazionale, con lo score di 7-6 (9) 6-4.

Travaglia ko con Vallejo

Finisce invece nei quarti di finale la corsa di Stefano Travaglia nel 'Nordea Open'. Il 34enne di Ascoli Piceno, n.150 del ranking, ha ceduto per 7-6(5) 6-2, in un’ora e tre quarti di gioco, al paraguayano Adolfo Daniel Vallejo, n°71 Atp, che diventa il quarto rappresentante del suo Paese ad arrivare al penultimo atto in un torneo del circuito maggiore dopo Victor Pecci, che ci è riuscito 43 volte, Francisco Gonzalez (6) e Ramon Delgado (5). Sarò proprio il giovane talento sudamericano il prossimo avversario di Darderi nel viaggio verso l'ultimo atto del torneo svedese.