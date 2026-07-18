Darderi batte Vallejo e torna in finale a Bastad: l'azzurro gioca per il titolo... e per il ranking!

BASTAD (Svezia) - Luciano Darderi si qualifica per la finale del “Nordea Open” (ATP 250 - montepremi 612.620 euro), sulla terra rossa di Bastad in Svezia. L’italiano, testa di serie numero 2 e 18° al mondo, ha battuto in semifinale dopo un'autentica battaglia di tre set Adolfo Daniel Vallejo (n°71), col punteggio di 6-4, 6-7(11), 6-3 dopo due ore e 58 minuti di gioco.