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Darderi batte Vallejo e torna in finale a Bastad: l'azzurro gioca per il titolo... e per il ranking!

L'azzurro numero 18 della classifica mondiale si è imposto al termine di una lunga battaglia di tre set contro il giovane talento paraguayano
1 min

BASTAD (Svezia) - Luciano Darderi si qualifica per la finale del “Nordea Open” (ATP 250 - montepremi 612.620 euro), sulla terra rossa di Bastad in Svezia. L’italiano, testa di serie numero 2 e 18° al mondo, ha battuto in semifinale dopo un'autentica battaglia di tre set Adolfo Daniel Vallejo (n°71), col punteggio di 6-4, 6-7(11), 6-3 dopo due ore e 58 minuti di gioco. 

Darderi punta al bis

Si tratta della seconda finale consecutiva per Darderi sulla terra di Bastad, dove il nativo di Villa Gesell deve difendere il titolo di un anno fa per conservare per almeno un’altra settimana la propria posizione in Top 20. Nel primo parziale, il tennista classe 2002 ha avuto bisogno di 13 set point per chiudere, mentre nel secondo si è visto annullare tre match point.

 

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