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Darderi, battere Rublev per restare re di Svezia

Con Vallejo, che gli annulla 13 set point, vince dopo 3 ore di gioco e torna in finale nel torneo 250 di Bastad
Gianluca Strocchi
1 min
DarderiAtp 250 Bastad
Darderi, battere Rublev per restare re di Svezia© EPA

La terra rossa è da sempre il suo habitat naturale, come ha dimostrato con la prestigiosa semifinale agli ultimi Internazionali d’Italia, ma una persistente infezione alle tonsille lo aveva condizionato al Roland Garros (provocando forti malesseri e febbre), dove è uscito di scena al 2° turno per mano di Francisco Comesana. Ha dunque deciso di operarsi a inizio giugno, Luciano Darderi, per la rimozione dei due piccoli organi immunitari

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