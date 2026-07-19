Darderi, battere Rublev per restare re di Svezia

La terra rossa è da sempre il suo habitat naturale, come ha dimostrato con la prestigiosa semifinale agli ultimi Internazionali d’Italia, ma una persistente infezione alle tonsille lo aveva condizionato al Roland Garros (provocando forti malesseri e febbre), dove è uscito di scena al 2° turno per mano di Francisco Comesana. Ha dunque deciso di operarsi a inizio giugno, Luciano Darderi, per la rimozione dei due piccoli organi immunitari