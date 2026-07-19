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Djokovic spiazza tutti sul suo futuro: "Sì, oramai il mio addio è più vicino che mai"

Il serbo sa di essere a fine carriera, ma non pensa che esista "un modo perfetto per ritirarsi". Intanto stasera vedrà la finale dei Mondiali con Alcaraz
Roberto Bertellino
1 min
djokovic
Djokovic spiazza tutti sul suo futuro: "Sì, oramai il mio addio è più vicino che mai"© APS

Se non è un fulmine a ciel sereno, poco ci manca. Per la prima volta, infatti, il 24 volte campione Slam, Novak Djokovic ha affrontato, parlando ai microfoni di ESPN, l’ipotesi di un suo ritiro dal circuito, che fino allo scorso Wimbledon, dove ha raggiunto la semifinale poi persa contro Janni

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