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Tsitsipas torna a vincere un titolo Atp dopo più di un anno: Collignon battuto in 3 set a Gstaad!

Stefanos è il primo tennista greco nella storia del torneo, registrando quindi un record in carriera
1 min
TennistsitsipasGstaad

Stefanos Tsitsipas ha vinto l'"EFG Swiss Open Gstaad", torneo Atp 250 con montepremi totale pari a 596.035 euro che si disputa sulla terra rossa della Roy Emerson Arena della città elvetica. Tsitsipas torna a vincere un titolo ATP dopo oltre un anno. Il numero 85 del mondo ha battuto il belga Raphael Collignon, numero 42, con il punteggio di 6-4, 6-7(3), 6-3 ed è il primo greco nell'albo d'oro del torneo.

Tsitsipas trionfa a Gstaad: ecco l'ultimo successo del greco

L'ultimo trionfo del tennista greco risale allo scorso anno, più precisamente l'1 marzo 2025. Il torneo che ha visto trionfare Tsitsipas è stato l'ATP di Dubai, ove il greco si è imposto col punteggio di due set a zero sul canadese Felix Auger-Aliassime in finale al termine di due un'ora e mezza di partita. I due set si sono conclusi con lo stesso punteggio - 6-3, 6-3 -, che hanno consentito a Tsitsipas di registrare un fondamentale successo. Dopo più di un anno di astinenza dal trionfo, Tsitsipas torna ad assaporare la conquista di un trofeo a Gstaad contro il belga Collignon, il quale aveva messo ko Lorenzo Sonego al secondo turno. 

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