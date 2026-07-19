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Darderi ko, niente bis in Svezia: Rublev trionfa a Bastad, 18° titolo in carriera per Andrey

Sfuma il secondo successo consecutivo per l'azzurro dopo quello ottenuto lo scorso anno contro l'olandese De Jong
3 min
TennisDarderiRublev

Andrey Rublev batte Luciano Darderi 6-4 6-3 e si aggiudica il "Nordea Open", Atp 250 in scena sulla terra rossa di Bastad, in Svezia, con montepremi totale pari a 612.620 euro. Il russo, numero uno del tabellone, centra il suo 13esimo titolo nel circuito maggiore, il primo stagionale che interrompe un digiuno che durava da Doha 2025. Per l'italo-argentino campione uscente, numero 18 del mondo e 2 del seeding, è invece la seconda finale su sette disputate persa in carriera dopo quella dello scorso febbraio contro Cerundolo a Buenos Aires. L'unico torneo vinto in questo 2026 da Darderi resta così quello di Santiago.

Darderi si arrende a Rublev in due set a Bastad

In poco più di un'ora e un quarto di gioco, l'azzurro Darderi si arrende a Rublev per due set a zero in Svezia. Il numero 18 del ranking ATP è giunto in finale a Bastad dopo aver messo ko Altmaier, Borges e Vallejo nei tre match precedenti, concedendo un solo set nelle tre gare al tennista paraguaiano. Nulla da fare dunque per l'azzurro, per il quale s'infrange il sogno di portare a casa un importante trofeo. In un altro torneo 250 conclusosi oggi, quello nella elvetica Gstaad, il greco Stefanos Tsitsipas è tornato a vincere un titolo Atp dopo oltre un anno grazie al successo sul belga Raphael Collignon per 6-4, 6-7, 6-3.

Darderi, sfuma il bis al Nordea Open

Sconfitta doppiamente amara quella raccolta da Darderi contro Rublev. Il tennista azzurro non riesce infatti a bissare il successo dello scorso anno conquistato a Bastad contro l'olandese Jesper De Jong, numero 73 del ranking ATP. Esulta invece Rublev, che torna al successo dopo Doha 2025 e mette in bacheca il 18° titolo personale. Una disfatta quella raccolta dall'azzurro che non gli consente di difendere dunque il titolo conquistato nel 2025 e che, di conseguenza, lo porta automaticamente fuori dalla top 20 nel ranking mondiale. Ad ogni modo, Darderi tornerà in scena già la prossima settimana in Portogallo all'"Estoril Open"

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