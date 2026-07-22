Nel futuro del tennis abolito... il rovescio? La risposta di Raffaella Reggi sulla tecnica rivoluzionaria

È diventato il più giovane giocatore con un punto ATP, a fine febbraio, quando a 15 anni e 5 mesi partendo dalle qualificazioni ha raggiunto le semifinali nel torneo Itf M15 di Naples, in Florida. Teodor Davidov comincia ad essere un nome piuttosto noto tra gli appassionati di tennis. Anche e soprattutto per una particolarità non da poco: gioca due diritti. Nato a Sofia il 26 agosto 2010, di bulgaro però il ragazzo ha ben poco. La sua famiglia si è trasferita a Denver, in Colorado, quando aveva solo un anno e mezzo. Poco dopo, il tennis avrebbe cominciato a far parte della sua vita. «Mio padre appese una pallina da tennis a una corda e mi diede una piccola racchetta. Abbiamo iniziato a giocare su un campo da tennis quando avevo due anni e mezzo», ha raccontato in una breve intervista un paio d’anni fa. Poi, poco prima del suo 11° compleanno, nuovo trasferimento, stavolta a Bradenton, in Florida. Sono proprio i genitori a stimolare il suo peculiare stile di gioco (il padre Kalin è il suo allenatore): sta provando infatti a farsi largo tra i professionisti sviluppando il suo tennis in maniera perfettamente simmetrica, anche nel servizio. Teodor può giocare due diritti o due rovesci, senza perdere di efficacia. Così almeno mostrano una serie di video diventati in breve piuttosto virali.
Reggi: "Hai gioco più angolato e offensivo ma è dura rispondere ai servizi bomba"
Ma può davvero essere questo il futuro del tennis (per riprendere il titolo di uno dei post in questione)? La risposta a Raffaella Reggi, che questo sport lo conosce a fondo, per averlo praticato ad alto livello, aver poi ricoperto il ruolo di capitana di Fed Cup e di tecnico, anche quale coach, e ora è una delle più apprezzate talent di Sky. «Partendo dall’evidenziare i vantaggi, il principale è quello di poter colpire sempre di diritto – sottolinea la faentina classe 1965 arrivata al 13° posto della classifica mondiale – quindi il fondamentale per sua natura più offensivo, insieme al servizio. Utilizzare questo colpo sia da destra che da sinistra ti consente di creare angoli accentuati, e al contempo riesci pure a variare di più le rotazioni». Ma una disamina completa, ai raggi X, deve naturalmente tenere conto anche degli svantaggi. «Il problema maggiore è il tempo di passaggio della racchetta da una mano all’altra: con scambi veloci e giocatori che tirano forte questo è un limite importante. Inoltre è anche difficile mantenere qualità tecniche e precisione da ambo le parti: devi avere una coordinazione veramente fuori dal comune e devi allenarti tantissimo. E anche in risposta al servizio, che oggi arrivano sempre più veloci, il cambio di mano è a mio avviso un limite, così come nel gioco al volo, specie in situazioni di volée ravvicinate”. In sintesi “finché sei junior puoi avere il tempo per permetterti questa impostazione, poi a livello professionistico quando dall’altra parte della rete la palla ti arriva ad oltre 100 km all’ora vedo davvero complicato riuscire a gestire il cambio di mano”, chiosa Raffaella, un po’ scettica.