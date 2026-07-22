Nel futuro del tennis abolito... il rovescio? La risposta di Raffaella Reggi sulla tecnica rivoluzionaria

È diventato il più giovane giocatore con un punto ATP, a fine febbraio, quando a 15 anni e 5 mesi partendo dalle qualificazioni ha raggiunto le semifinali nel torneo Itf M15 di Naples, in Florida. Teodor Davidov comincia ad essere un nome piuttosto noto tra gli appassionati di tennis. Anche e soprattutto per una particolarità non da poco: gioca due diritti. Nato a Sofia il 26 agosto 2010, di bulgaro però il ragazzo ha ben poco. La sua famiglia si è trasferita a Denver, in Colorado, quando aveva solo un anno e mezzo. Poco dopo, il tennis avrebbe cominciato a far parte della sua vita. «Mio padre appese una pallina da tennis a una corda e mi diede una piccola racchetta. Abbiamo iniziato a giocare su un campo da tennis quando avevo due anni e mezzo», ha raccontato in una breve intervista un paio d’anni fa. Poi, poco prima del suo 11° compleanno, nuovo trasferimento, stavolta a Bradenton, in Florida. Sono proprio i genitori a stimolare il suo peculiare stile di gioco (il padre Kalin è il suo allenatore): sta provando infatti a farsi largo tra i professionisti sviluppando il suo tennis in maniera perfettamente simmetrica, anche nel servizio. Teodor può giocare due diritti o due rovesci, senza perdere di efficacia. Così almeno mostrano una serie di video diventati in breve piuttosto virali.