Da Sinner a Paolini: tutti gli italiani nelle entry list degli Us Open. Iscritto anche Alcaraz!

Saranno dieci i giocatori italiani presenti nei tabelloni principali dello US Open , ultimo torneo del Grande Slam della stagione, in programma sui campi in cemento di Flushing Meadows dal 23 agosto al 13 settembre . La pattuglia azzurra sarà composta da otto uomini e due donne, con diversi protagonisti pronti a misurarsi sul palcoscenico internazionale. A guidare il gruppo maschile ci sarà Sinner , vincitore a New York nel 2024 e sconfitto in finale lo scorso anno da Alcaraz . Nel torneo femminile spazio invece a Paolini e Cocciaretto , chiamate a difendere i colori italiani.

Sinner, Berrettini e Musetti tra gli otto azzurri nel main draw maschile

Il tabellone maschile degli US Open vedrà la presenza di otto tennisti italiani. Oltre al numero uno al mondo Jannik Sinner, saranno protagonisti Cobolli, Musetti, Darderi, Arnaldi, Berrettini, Sonego e Bellucci. Un gruppo ricco di talento e con profili diversi, capace di rappresentare al meglio il movimento azzurro. Sinner arriverà a New York con l’obiettivo di confermare il momento positivo del suo 2026, ultimo la conquista di Wimbledon per il secondo anno consecutivo e un back to back riuscito soltanto ai più grandi del tennis mondiale. Non solo perché sul terreno in cemento americano dovrebbe esserci anche il ritorno di Alcaraz dopo l'infortunio.

Sabalenka e Sinner le stelle, possibile ritorno di Alcaraz

Tra le principali attrazioni dell’USTA Billie Jean King Tennis Center ci saranno i numeri uno del ranking mondiale Sabalenka e Sinner. La bielorussa proverà a entrare nella storia cercando il terzo successo consecutivo nel singolare femminile, impresa riuscita in passato soltanto a Serena Williams tra il 2012 e il 2014. Sinner, reduce dal trionfo a Wimbledon, punta invece al bis nella Grande Mela. Alle loro spalle figurano Rybakina e Zverev, rispettivamente numeri due del mondo: la kazaka arriva dal successo agli Australian Open, mentre il tedesco ha conquistato il Roland Garros 2026. Il campione uscente del torneo maschile resta Carlos Alcaraz, fermo da fine aprile per un problema al polso destro e deciso a tornare competitivo per inseguire il terzo titolo newyorkese dopo quelli del 2022 e del 2025, anche se la conferma della sua partecipazione non è ancora certa e molto dipenderà dalle sue condizioni fisiche. L’edizione 2026 dello US Open si terrà dal 23 agosto al 13 settembre, comprese le qualificazioni.

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